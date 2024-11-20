川普2.0 台灣經濟「保3」挑戰

川普將於明年重返白宮，對於川普二點○會如何影響台灣在內的全球經濟走向，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，如果川普完全落實加徵關稅的政見，對台灣明年經濟成長「保三」將形成較大挑戰。

至於聯準會明年的利率走向，兆豐金控董事長董瑞斌認為可能不降反升，中信金總經理高麗雪則預期降息四碼（一碼為○點二五個百分點）。

兩變數 台股面臨修正

林啟超昨在二○二五全球投資趨勢論壇指出，展望明年，川普對驅逐移民與加徵關稅等將有動作，導致經濟呈「亂世」，但因市場錢太多、急覓去化管道，導致金融依舊為「繁花」，企業盈餘可望兩位數成長成為股市最大支撐，持續看好台灣與美國股市表現；但台股有兩大變數，一是川普在社群媒體的發言將造成市場震盪波動，二是指數股市已經連漲兩年、乖離率偏大，市場可能出現修正壓力。

高麗雪則在法說會表示，內部分析川普在貿易、財政、移民、產業監管會持續推出政策，其中研判最不利的是全球加徵關稅貿易政策，全球經濟因此面臨高度不確定性，另外驅逐境內非法移民也會對物價和生產活動受干擾，但調降個人所得稅有助商業活動，金融監管鬆綁也有利金融業和金融科技業發展。

至於台灣明年的經濟前景，林啟超說，國際景氣仍有諸多變數，例如川普揚言要對中國大陸課徵百分之六十、其他國家百分之十的關稅，若確實做了，對台灣明年經濟成長「保三」將形成較大挑戰。

「川普很有趣，他發言無法預測。」台灣大哥大總經理林之晨認為，川普會為了流量、聲量而發言，但仔細觀察川普第一任的政策執行，「他的執政是非常有方法、有條不紊、按部就班的，戰略目標非常清楚，也知道什麼樣的工具，可以一步步達到戰略目標。」比較不同的是，川普這次擔任總統必須思考美國財政赤字如何縮減。

針對聯準會明年的利率決策，金控業者則看法不一。

兆豐董座：聯準會恐升息

董瑞斌表示，在川普提出的提高關稅、減免所得稅、增加就業、開採石油天然氣等四大政策互相作用之下，川普至少會暫停降息，並且維持強勢美元。其中川普主張送走上千萬名非法移民，將帶來更多就業機會，薪資上漲將造成物價壓力，也增加緊縮性貨幣政策，亦即升息可能性，因此不會發生外界預期的「今年再降息，明年繼續降」。

高麗雪則說，內部評估聯準會年底可能再降一碼，明年有機會降四碼，但會再視美國相對應政策再調整。林啟超認為，聯準會仍按既定步調，估十二月降息一碼，明年三、六月各降息一碼，明年下半年降息幅度有待觀察。

台新金首席經濟學家李鎮宇表示，預期十二月降息一碼，明年約降二至四碼。李鎮宇說，儘管美國有通膨升溫的可能，但若利率控制在一定的目標區內，川普仍會降息。

合庫金首席經濟學家徐千婷說，聯準會原則上仍朝降息路徑，但中間可能會暫停、觀察，明年降幅不到四碼機率較大。

徐千婷分析，川普若把關稅作為談判籌碼，不見得會百分百執行，且關稅影響的產品面，究竟是出口商吸收、進口商承擔，或轉嫁消費者，對物價的影響不同；此外，驅趕非法移民也要看執行速度，而財政支出擴大赤字的程度也會影響通膨。