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談台電虧損 卓榮泰：綠能成本未來會降

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰黃婉婷／台北報導

行政院五月拍板「一一三年度中央政府總預算追加預算案」，預計補助台電一千億元，送立院審議。多名國民黨立委昨針對補助後能否保證不虧損提出質詢，經濟部長郭智輝說「沒補貼，虧損會更大」；行政院長卓榮泰則強調，綠能發展已過成本最高峰時代，未來成本一定往下降。

卓榮泰及相關部會首長昨列席立院，報告今年度追加預算案並備詢。卓榮泰表示，追加預算將移用一一二年度歲計賸餘支應，主要是補助台電因國際燃料成本上漲，為穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收用電成本所需經費。

國民黨立委林思銘、黃健豪均質詢，補助後能否保證明年不虧損？郭智輝表示，「明年還是會虧損，但沒有補貼，虧損會更大」，台電會持續針對經濟面努力，財務面則盼立法院支持。郭透露，今年追加預算撥補一千億元後，仍虧損五百六十六億元，明年總預算撥補台電一千億元後，虧損約四百四十四億元。

卓榮泰強調，發展綠能是世界的趨勢，台灣為了吸引更多國際大廠，發展綠電也是必備條件；台電應從內控做好更多成本計算管理，才能真正反映出發電成本，並朝向更合理的電價努力。

卓榮泰 台電 郭智輝

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