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強化電力設施韌性 台電與新北合作開班培訓防災士

中央社／ 台北19日電

台電與新北市政府首度合作辦理防災士培訓專班，為國營事業與地方政府開設專班首例。台電表示，後續將推展至各地，目標為2025年底前完成500名防災士培訓，期盼藉此提升自主防救災能力與強化電力設施安全。

內政部自2018年起推動防災士培訓與認證制度，致力提升風險意識及災防觀念與技能，並將國家關鍵基礎設施工作人員、經濟部所屬事業機構各地區營業處所駐點員工列為重點推動對象。

台電今天發布新聞稿表示，這次與新北市府合作培訓防災士，為國營事業與地方政府開設專班首例，地點特別選在位於新店的台電訓練所，並由台灣大學氣候天氣災害研究中心協辦，2天課程由橫跨行政院、內政部消防署、新北市府消防局、國家災害防救科技中心、台大和陽明交大等各專業領域的重量級講師授課。

課程內容和認證方面，台電表示，內容包含台灣災防體系與運作、防災士職責與任務及近年災害經驗與災害特性，另有急救訓練與施作（包含CPR+AED、止血包紮等），及實際透過地震、火災等不同情境練習災害防護措施等實作課程；最後學員須通過學科、術科測驗，才可取得合格防災士識別證與證書。

台電指出，此次與新北市府合作首度開班培訓防災士，預計52人取得認證，後續將推展至各地區處，目標為2025年底前，完成500名防災士培訓，持續在兼顧穩定供電的同時，精進人員面對災害的自主防救災能力。

內政部 台電 地方政府

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