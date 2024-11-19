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因應淨零排放 水利署碳管理通過英國標準協會續審

中央社／ 台北19日電

因應2050淨零排放目標，經濟部水利署繼去年通過英國標準協會的國際標準驗證後，近日再度成功通過續審，驗證水利署依循國際標準辦理各項水利工程減碳實務，包括主辦機關、設計、監造及施工單位均依循碳管理機制辦理，已大幅降低碳排放。

水利署今天發布新聞稿表示，自去年通過英國標準協會（BSI）依據國際標準PAS 2080驗證，成為國內首例通過驗證的政府部門，持續以科學數據為基礎，推動碳管理系統化與標準化，將碳排量要求納入設計與施工過程，全面提升綠色經費項目。

水利署舉例，在多項工程採用就地取材，以砌排石工取代混凝土坡面工，大幅降低施工過程碳排放量，同時也將減碳規則落入施工計畫，確保落實減碳措施。

水利署表示，透過第三方公正單位英國標準協會書面稽核及實地至工地抽查，稽核人員對水利署減碳成果及循環管理模式給予高度肯定，並驗證從主辦機關、設計、監造及施工單位均依循水利署所訂定碳管理機制辦理，已大幅降低施工過程碳排放量。

水利署指出，這項機制將持續擴廣至全台各地，逐步導入各項減碳措施。這次成功通過續審驗證，代表水利署在碳管理領域依據循環管理模式不斷精進，也為國內工程減碳實務推廣注入新動力，未來將持續探索創新技術，提升碳管理效能，以實際行動助力台灣邁向2050淨零排放的願景。

水利署 減碳

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