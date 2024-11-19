經濟部：新設及擴建工廠線路設置費將調升45% 綠電轉直供費率微升

經濟部19日召開電價費率審議會，決議2025年度輸配電業各項費率平均調整為0.8465元，並且高壓及特高壓的線路設置費調漲45%，主要受影響製造業新建、及擴建工廠。

經濟部召開2024年第三次電價費率審議會，會中依據輸配電業各項費率計算公式，針對輸配電業相關成本進行檢視，決議調升2025年度輸配電業各項費率，此費率主要為再生能源業者進行綠電直轉供以及自用發電設備轉供自用時使用的電網使用費，一般民眾電價不受影響。此外審議會亦針對線路設置費及2024年10月電價調整行業別進行檢討。

經濟部表示，依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率每年皆會進行檢討調整，審議會委員針對台電公司提報成本資料充分討論，決議2025年輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電的平均費率（未稅）分別為每度0.0588元、0.1726元、0.2002元、0.4149元。

經濟部官員說明，明年度電力調度費率下調主因為線損減少，轉供輸電及轉供配電調漲則為因應台電加強電網計畫，費用折舊攤提所致。

官員表示，輸配電業各項費率主要是發電業者（如綠電業者），須透過台電輸電線轉直供，售電給企業才會收取；若是由台電躉購，則無需收取。目前僅有綠電發電業者轉售供給企業，因此調升該各項費率，主要是綠電業者受影響；惟因鼓勵綠電，台電在轉直供各項費率上仍提供相當折扣。

經濟部表示，上述各項平均費率合計值從每度0.7210元調整為0.8465元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率為每度0.2658元，適用期間為2025年1月1日至12月31日。

至於2025年至2027年線路設置費率方面，經濟部表示，線路設置費率每三年檢討一次，主要為新建房屋申請用電或產業擴充產能申請增加用電時的一次性收取費用。

經濟部表示，考量減緩民生影響，決議「電燈及低壓」不調整，「高壓及特高壓」調漲45%，整體平均調幅為24%，受影響用戶主要為新設工廠，線路設置費率調整方案自2025年1月1日起實施，未足額反映部位留待後續年度電價審議會討論。