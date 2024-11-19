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輸配電業費率明年漲17.4％ 高壓大戶線路設置費漲45％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部19日召開今年第3次電價費率審議會，調漲輸配電業費率及高壓用戶新設線路費用。圖／本報資料照片
經濟部19日召開今年第3次電價費率審議會，調漲輸配電業費率及高壓用戶新設線路費用。圖／本報資料照片

經濟部19日召開113年第3次電價費率審議會，輸配電業4項費率平均費率合計值從每度0.7210元調整為0.8465元，漲幅17.4％，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率為每度0.2658元，費率適用期間為114年1月1日至12月31日；114年至116年線路設置費率也調漲，「高壓及特高壓」調漲45%，整體平均調幅為24%，受影響用戶主要為新設工廠。

113年第3次電價費率審議會中依據輸配電業各項費率計算公式，針對輸配電業相關成本進行檢視，決議114年度輸配電業各項費率，此費率主要為再生能源業者進行綠電直轉供以及自用發電設備轉供自用時使用的電網使用費，一般民眾電價不受影響。同時，審議會也針對線路設置費及113年10月電價調整行業別進行檢討。

經濟部說明，依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率包括輔助服務費、電力調度費、轉供輸電費用、轉供配電費用等，因近年增加投資強化電網韌性，導致折舊與維護費用提高，前述4項費率每年皆會進行檢討調整，審議會委員決議各項平均費率合計值從每度0.7210元調整為0.8465元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率為每度0.2658元，費率適用期間為114年1月1日至12月31日。

針對114年至116年線路設置費率，經濟部表示，此費用多為新建房屋申請用電或產業擴充產能申請增加用電時的一次性收取費用，考量減緩民生影響，「電燈及低壓」不調整，「高壓及特高壓」調漲45%，整體平均調幅為24%，受影響用戶主要為新設工廠，線路設置費率調整方案自114年1月1日起實施，未足額反映部位留待後續年度電價審議會討論。

經濟部說明，113年10月電價調整的行業別，因考量民生及公共利益，醫院診所及花蓮住宿業凍漲，考量與醫院診所業別關聯性、花東區域一體性等因素，決議其他醫療保健業（行業代碼869）及台東住宿業予以凍漲，並追溯自10月16日起適用。

經濟部 電價

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