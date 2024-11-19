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立委籲政府降發電成本 卓榮泰：3方面著手努力

中央社／ 台北19日電
行政院院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影
行政院院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影

民進黨立委李坤城今天質詢行政院長卓榮泰時表示，政府有沒有辦法降低每一度電發電成本。卓榮泰說，政府會從更靈活運用的採購契約、資金靈活運用的調度，及台電內控上做人事有效管理三方面來努力。

立法院會今天邀卓榮泰率領相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

李坤城表示，若按照台電季報數字，今年全年實際盈虧，應該不到今年編列預算數的虧損新台幣1887億元，應該大約是500多億元。

卓榮泰說，如果沒有把追加預算算入，大約是560億元左右，若通過追加預算，會比較好，不過，政府不會因此自滿，補貼政策不是長久之計。

李坤城進一步指出，台電的利息支出都偏高，利息支出從110到113年成長50%，有沒有辦法減少利息支出，降低每一度電的發電成本。

卓榮泰表示，過去這幾年利率是有調整，在台電虧損繼續擴大下，銀行信用評比會降低，銀行比較有調高利率的可能。

卓榮泰說，有立委建議向公股行庫爭取優惠利率，那是台電跟公股行庫一對一去努力。至於發電成本降低，政府會從3個方面來做，在採購上，要有更靈活運用的契約，其次是資金靈活運用調度，減少利息及其他支出，最後一項是台電內控上做人事有效管理，雖然人事現在非常辛苦，但應有效管理，從人事成本做合理調整。

李坤城表示，台電勢必會受到整體經濟情勢影響，或是哪些地方情勢不穩造成購煤成本增加，如同現在遇到的情況。

卓榮泰說，確實受到國際因素影響很大，政府盡量努力降低成本。

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