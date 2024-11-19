快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

國泰世華銀：台灣今年經濟成長率達4% 明年站上3%

中央社／ 台北19日電
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預測明年台灣經濟成長率有望站在3%。示意圖／ingimage
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預測明年台灣經濟成長率有望站在3%。示意圖／ingimage

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天指出，看好台灣人工智慧（AI）晶片與資通訊等半導體業續旺，在民間投資與出口支撐下，預測明年台灣經濟成長率有望站在3%。他也預期台股、美股明年漲幅至少10%至15%，但成長表現與經濟成長率逐漸脫鉤，明年經濟表現猶如「亂世繁花」。

國泰金控今天舉行2025全球投資趨勢論壇，林啟超出席分享國泰世華銀對明年全球經濟與市場展望。

林啟超指出，台灣今年經濟成長率將達4%，明年有機會站在3%，不過消費力道會弱一點、回到疫情前的正常水準；民間投資會比今年好，主要是看好半導體需求大增並與出口呼應，整體外需、民間投資是明年經濟成長率的主要貢獻。

林啟超進一步分析，產業復甦將分化明顯，電子零組件及資通訊產品今年前10月出口成長率近20%，與去年同期相比成長很多；不過，非電子產業表現較差，又遇中國產能過剩問題，傳產的去庫存狀況較辛苦。

林啟超也以「亂世繁花」形容明年的經濟表現，估明年台股和美股約10%至15%的成長空間。他也指出，股市成長率和經濟成長率數據逐漸脫鉤，全球都面臨到這樣的問題，導致民眾對經濟好轉較無感。

國泰世華 經濟成長率

延伸閱讀

不怕外資倒貨 證交所董座林修銘：台股韌性靠兩大買盤

台股上漲302點收22,848點 重返5日線

台股還是要靠台積電（2330）！ 直雲：川普上任錢更容易回到美國…能配置00757

美科技股反彈 台股觀察川普自駕車政策、輝達財報

相關新聞

Yahoo財經高峰會 川普2.0引全球關注 關稅、通膨、轉型成美國新挑戰

Yahoo奇摩股市財經今（19）日在亞太地區盛大舉辦2024 Yahoo財經投資趨勢高峰會，美國Yahoo財經執行編輯B...

今年第3季製造業產值逾5兆年增1成 積體電路創新高

經濟部表示，AI和高效能運算等需求熱絡，今年第3季製造業產值達新台幣5兆167億元，年增10.34%，連3季正成長，其中...

輸配電業費率明年漲17.4％ 高壓大戶線路設置費漲45％

經濟部19日召開113年第3次電價費率審議會，輸配電業4項費率平均費率合計值從每度0.7210元調整為0.8465元，漲...

國泰世華銀：台灣今年經濟成長率達4% 明年站上3%

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天指出，看好台灣人工智慧（AI）晶片與資通訊等半導體業續旺，在民間投資與出口支撐下，預測...

保誠公布兒童幸福指數 台灣76分屬於「幸福」

少子化，每個孩子都是寶；保誠人壽19日發布2024年「保誠兒童幸福指數」，最新結果顯示，台灣兒童連續兩年評級為「幸福」。

HLF高峰會國際新創日 全球20家未來獨角獸秀肌肉

隨著全球供應鏈轉移和氣候變遷風險加劇，新創企業在推動韌性社會中扮演關鍵角色。在國科會與經濟部的大力支持下，全球知名創新論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。