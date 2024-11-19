快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

保誠公布兒童幸福指數 台灣76分屬於「幸福」

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
保誠人壽公布2024年「保誠兒童幸福指數」76分評級屬「幸福」 。圖／保誠人壽提供
保誠人壽公布2024年「保誠兒童幸福指數」76分評級屬「幸福」 。圖／保誠人壽提供

少子化，每個孩子都是寶；保誠人壽19日發布2024年「保誠兒童幸福指數」，最新結果顯示，台灣兒童連續兩年評級為「幸福」。

「保誠兒童幸福指數」持續追蹤影響台灣兒童幸福的各項指標，今年度的調查結果顯示，76分評級屬「幸福」 。

身體安全方面，飲食習慣（75分）和睡眠活力（77分）持續為表現最佳的指標。其中飲食習慣指標整體較去年進步，在兒童每日食用危害健康的食品指標提升4分，達到60分，僅三成兒童有做到避免每日食用垃圾食物，顯示兒童在健康飲食觀念還有進步空間。

數位安全方面，3C成癮症（63分）及護眼行動（64分），仍是今年度調查出還需持續改善的指標，即便這兩項指標相較去年持平或略有改善，整體來看仍為偏低，兒童3C使用狀況和其所衍生的議題尚需家長以及各界多關注。

心理安全方面，人際關係互動指標（78分）以及自我成就感/自信指標（78分），為表現最好的兩個指標，其中兒童容易感到緊張不安的分數（65分）相較去年有3分的提升。

結果顯示，多數兒童能應對家庭、學校、同儕之間的人際關係，也能肯定自己，心理狀態更趨穩定、愉悅且有安全感。然而兒童偶爾感到緊張不安、或用哭鬧方式表達情緒的情形，值得進一步探討其中的不安來源。

延伸閱讀

00966B追蹤的指數用ESG 評級升降加減權 投資更升級

00953B月配債券ETF 12月6日配息年化配息率8.2%

川普太大方 特斯拉目標價最高喊400美元、大摩估標普飆到6,500點

比亞迪BYD Atto 3的駕駛輔助評比 竟打破Euro NCAP紀錄！

相關新聞

Yahoo財經高峰會 川普2.0引全球關注 關稅、通膨、轉型成美國新挑戰

Yahoo奇摩股市財經今（19）日在亞太地區盛大舉辦2024 Yahoo財經投資趨勢高峰會，美國Yahoo財經執行編輯B...

今年第3季製造業產值逾5兆年增1成 積體電路創新高

經濟部表示，AI和高效能運算等需求熱絡，今年第3季製造業產值達新台幣5兆167億元，年增10.34%，連3季正成長，其中...

輸配電業費率明年漲17.4％ 高壓大戶線路設置費漲45％

經濟部19日召開113年第3次電價費率審議會，輸配電業4項費率平均費率合計值從每度0.7210元調整為0.8465元，漲...

國泰世華銀：台灣今年經濟成長率達4% 明年站上3%

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天指出，看好台灣人工智慧（AI）晶片與資通訊等半導體業續旺，在民間投資與出口支撐下，預測...

保誠公布兒童幸福指數 台灣76分屬於「幸福」

少子化，每個孩子都是寶；保誠人壽19日發布2024年「保誠兒童幸福指數」，最新結果顯示，台灣兒童連續兩年評級為「幸福」。

HLF高峰會國際新創日 全球20家未來獨角獸秀肌肉

隨著全球供應鏈轉移和氣候變遷風險加劇，新創企業在推動韌性社會中扮演關鍵角色。在國科會與經濟部的大力支持下，全球知名創新論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。