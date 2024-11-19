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Yahoo財經高峰會 川普2.0引全球關注 關稅、通膨、轉型成美國新挑戰

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Yahoo奇摩股市財經今（19）日在亞太地區盛大舉辦2024 Yahoo財經投資趨勢高峰會，美國Yahoo財經執行編輯Brian Sozzi越洋連線專訪證交所董事長林修銘，探討台灣資本市場驅動力。圖／2024 Yahoo財經投資趨勢高峰會提供
Yahoo奇摩股市財經今（19）日在亞太地區盛大舉辦2024 Yahoo財經投資趨勢高峰會，美國Yahoo財經執行編輯Brian Sozzi越洋連線專訪證交所董事長林修銘，探討台灣資本市場驅動力。圖／2024 Yahoo財經投資趨勢高峰會提供

Yahoo奇摩股市財經今（19）日在亞太地區盛大舉辦2024 Yahoo財經投資趨勢高峰會，美國Yahoo財經執行編輯Brian Sozzi越洋連線專訪證交所董事長林修銘，探討台灣資本市場驅動力，展望2025，林修銘預期，地緣政治風險仍可能加劇市場波動，面對未來的不確定性，證交所致力提升台灣上市公司價值，持續與國際治理標準接軌，提升市場透明度。

今年Yahoo財經投資趨勢高峰會以「探索與突破，投資新未來」（Disrupting Finance: Innovations Shaping the Future）為主軸，針對「經濟新願景」、「投資市場／投資世界」、「投資自己／投資視野」等面向，集結全球及在地講者，其中更特別安排美國Yahoo財經執行編輯Brian Sozzi越洋連線專訪台灣證券交易所董事長林修銘及星展銀行台灣總經理黃思翰，同時全球人壽董事長林文惠、易遊網總經理陳志豪等跨界企業領導者也齊聚分享產業觀點。

今年「Yahoo財經投資趨勢高峰會」由證交所董事長林修銘擔綱首位講者，從國家宏觀的角度出發，探討台灣資本市場的競爭優勢。

林修銘表示，隨著資訊傳播變得更為迅速，市場的反應也更敏感，股市大波動成為「新常態」，卻也提供重塑市場基本面和增強台灣優勢的機會。此外，隨著全球供應鏈重組，台灣的國際競爭力日益強化：他強調，台灣在AI領域的競爭力將成為未來資本市場的驅動力，今年9月台股總市值已達2兆美元，排名全球第12，正朝向全球前十大交易所的目標穩步邁進。

展望2025年，林修銘預期，地緣政治風險仍可能加劇市場波動。面對未來的不確定性，證交所將加強與亞太、新南向國家和中東地區國家交易所的關係，為台灣資本市場注入多元化的國際資金，降低依賴單一市場的風險。

此外，「川普2.0」迎來市場新局面，今年高峰會特別邀請國際知名的哥倫比亞大學教授、2001年諾貝爾經濟學獎得主Joseph E. Stiglitz分析美國經濟情勢，及川普任期中可能帶來的通膨風險，川普提出的關稅議題可能對全球秩序構成挑戰，同時強調美國的經濟韌性是來自財政政策和國際關係的穩定。

阿波羅全球管理公司聯合創辦人兼首席執行長Marc Rowan則提及對未來川普新政府領導的市場抱持樂觀態度，及Elon Musk等企業領導者的參與，也將更大程度地推動經濟和市場的轉型變革；橋水基金共同投資長Karen Karniol-Tambour則探討川普提議的政策與經濟影響、通貨膨脹議題、2025年美聯儲可能的貨幣政策路徑，和當前經濟環境下的建議投資策略，同時認為美國當前經濟仍有增長空間。

Yahoo 美國經濟

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