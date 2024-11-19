董瑞斌：若川普兌現競選政見將促物價漲 美可能升息

兆豐金控董事長董瑞斌今天指出，目前美國通膨、就業數據均落在不錯的狀況，他預期美國今年12月利率將按兵不動，且若川普兌現加徵關稅、調降所得稅與增加就業等競選政見，美國將面臨物價走揚，接下來貨幣政策可能轉向緊縮升息。

美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後的新政策，備受市場矚目。董瑞斌今天受訪時分析，目前美國個人消費支出物價指數（PCE）年增率約2.1%、失業率約4.1%，基本上是一個不錯的狀況，其實不需調整貨幣政策或祭出其他手段，因此他預期美國今年12月利率應該會按兵不動。

董瑞斌進一步表示，檢視川普競選時提出的政見，都與就業有關，首先是對中國等國家加徵關稅，跟中國、紅色供應鏈劃清界限，藉由補貼半導體業者在美設廠等措施，把生產移回美國。

他指出，第二，開採石油、天然氣，因為加徵關稅恐釀輸入性通膨，而開採石油可穩定價格、減輕通膨壓力，並增加鐵票區的就業；第三，調降個人與企業所得稅，有望增加投資與個人所得；第四，大舉遣返非法移工，就業市場將空出缺額。

董瑞斌表示，若川普在選前所言一一實現，預期美國將面臨物價、薪資上漲，接下來可能會想辦法緊縮貨幣政策，提高利率，加上川普傾向維持強勢美元，整體來看，美國貨幣政策走向可能不會如市場預期路徑發展，換言之，今年12月再次降息、甚至明年要降4碼的劇本可能不會發生。

媒體關切，美國貨幣政策轉向是否會影響兆豐銀行財務操作。董瑞斌表示，台灣利率應會維持目前水準，美國如果調高利率、利差擴大，意味換匯交易（SWAP）的機會又來了。

談及其他銀行業務，董瑞斌坦言，因疫後遠距工作趨勢，今年歐美商業不動產（CRE）不景氣，產生呆帳問題，兆豐也提了不少備抵呆帳，全年預計會達新台幣60多億元，資產品質一定要拉上來，目標努力讓逾放比率及備抵呆帳覆蓋率，均能達到公股平均。至於海外據點，現階段不會擴張，而是將繼續深耕當地市場、整理資產品質。