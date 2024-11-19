HLF高峰會國際新創日 全球20家未來獨角獸秀肌肉

隨著全球供應鏈轉移和氣候變遷風險加劇，新創企業在推動韌性社會中扮演關鍵角色。在國科會與經濟部的大力支持下，全球知名創新論壇High Level Forum（HLF）高峰會19日第二天迎來國際新創日，聚焦「韌性社會」主題，有來自歐美亞超過20家未來獨角獸，展現突破性的技術與創新解決方案。

其中，專注於提升電源管理效率的法國CEA衍生新創Wise Integration，和以色列H2OLL運用「空氣取水」技術提升水資源永續，皆以創新思維及行動，為應對韌性社會挑戰注入新動能。透過HLF創新平台，聚集國際視野與跨境協作的能量，打造引領未來的創新生態系，進一步提升其全球競爭力。

HLF共同主席、工研院資深副總暨協理蘇孟宗指出，HLF是一個全球性的創新平台，匯聚各國產學研、新創公司與投資人，提供新創界一個全面性、跨域的國際交流與合作機會，共同應對環境保護、社會福祉和經濟永續等全球性挑戰。

因應國際情勢變化與整體大環境影響，今年HLF高峰會國際新創日以「韌性社會」為主題，藉由國際級新創界領袖和投資人的經驗傳承，幫助新創企業拓展國際市場及尋找重要合作夥伴，增強其營運之永續性與推動韌性社會發展之創新解決方案。期望透過HLF高峰會國際新創日，海內外的新創公司在面對全球性挑戰時，能獲得資源和支持，共同推動建構韌性社會的永續發展性。

國科會副主委蘇振綱強調，這次HLF高峰會的國際新創日彰顯臺灣與全球創新生態的緊密連結，展現我國在創新科技領域的領先地位。國科會透過「臺灣科技新創基地（TTA）計畫」，積極推動臺灣新創企業拓展國際市場，致力於促進國際合作並強化產業競爭力。在「S型半導體走廊」政策及科學園區的支持下，位於臺南的沙崙智慧綠能科學城，正逐漸發展成為人工智慧和尖端科技的重要重鎮。展望未來，國科會將推動「創新與創業雨林生態系」計畫，預計五年內創造兩萬個新創就業機會，並在每年吸引新臺幣1,500億元的投資，進一步鞏固臺灣在全球創新生態中的領導地位。

經濟部產業技術司長期投入資源支持新創，致力為臺灣新創打造國際競爭力。九家獲技術司TREE計畫支持的新創企業也參與HLF國際新創日，展現臺灣在AI智慧、智慧醫療、智慧製造及淨零科技等領域的卓越創新實力。像是萬溢能源的快速充電與長效儲能技術，為低碳社會建設提供穩定能源，全面提升韌性；起而行綠能專注於電動車充電樁、雲充電管理的一條龍解決方案，為韌性社會注入高效的能源支持。

這些創新解決方案彰顯技術司在扶植新創與加速產業轉型的成效。透過HLF平台，新創企業強化了與國際夥伴的交流，也向全球展現臺灣在數位轉型與永續發展中的卓越貢獻。

新創座談會由工研院副總暨產科國際策略發展所所長林昭憲與全球智慧財產權保護界的領袖專家國際保護智慧財產權協會（AIPPI）委員會主席Corinne Hueber-Saintot共同主持，並與來自法、日、西等新創領域頂尖領袖，就新創生態系發展之實務經驗和策略深度分享。

新創展示會則由工研院產服中心執行長陳立偉與培育電動車獨角獸的投資專家Volker Heistermann共同主持，藉此交流讓國際新創攜智慧科技與永續解決方案，為臺灣未來的創新方向提供重要借鑒與啟發，同時工研院近年擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會等四大領域與智慧化致能技術應用，工研院將持續協助企業在韌性社會茁壯成長，進一步穩固臺灣在全球創新生態系的地位。