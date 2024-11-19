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撥補台電千億元後就凍漲電價？卓揆盼先穩定民生物價

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立委希望撥補台電1,000億元後能夠凍漲電價，行政院長卓榮泰19日表示，自己也是主張電價衝擊民生物價的波動越少越好。

行政院提出編列特別預算撥補台電公司1,000億元，卓榮泰19日赴立法院會報告2024年度中央政府總預算追加預算案時提到，台電過去幾年承擔穩定我國經濟政策的重擔，虧損累計截至今年9月底達4,097億元，希望立院能夠支持這項預算。

不過，國民黨立委林思銘指出，對於台電的千億撥補，假設這次通過的話，是否能夠承諾明年不會調漲電價，最擔心的就是台電是一個無底洞，一直要仰賴撥補，能源結構不改變，未來是否就只能一直跟中央要補助。

郭智輝表示，電價的調整是由電價審議委員會決定，就經濟部能夠努力的部分就是把台電的財務狀況做得更好，讓台電不再虧損。

卓榮泰表示，台電是因為過去幾年一直累積虧損，這樣幾年下來就會有明顯的虧損，但對於未來的狀況，也無法預測國際因素，電價審議委員會應該是會照顧民生、穩定弱勢的方向處理，自己也是主張對於民生物價的衝擊越少越好。

此外，民進黨立委洪申翰則提到，台電如果長期都處在財務狀況不健全的情況之下，是否會造成台電在未來的投資出現狀況。

郭智輝則說明，現在比較擔心的是，台電財務狀況不佳的狀況之下，恐怕也會影響銀行的授信等級，不僅會增加台電繳交利息增加，再來就是台電的先期投資，像是韌性電網、儲能等都會受到影響。

郭智輝強調，現在最重要的就是盡快改善台電財務，在經營部分經濟部會努力，至於在財務部分則是希望得到立法院的支持，能夠盡快改善台電的財務狀況，一來可降低利息支出，二來是可以得到國際間融資公司的授信程度提升，

卓榮泰 台電 電價

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