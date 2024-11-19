銀彈補貼電力公司這麼多錢！台灣即將超越日本？！
行政院今日赴立院進行113年度追加預算報告並備詢，追加預算項目就是補貼台電1000億元一案，卓榮泰舉例2022年至2024年日本政府補貼5500億元，以減輕用戶負擔，因應燃料漲勢下，世界各國都將財政，補助視為調整電價的重要配套作法。日本政府給的補貼平均下來每位日本人負擔4千4百元，若今年補貼1000億元給台電的追加預算通過，等於每位國人補貼台電逾6千5百元，超越日本。
113年1000億元補貼台電的追加預算，是前行政院長陳建仁 5月2日行政院會拍板定案，但因為電價不僅連續3年調漲，且今年還調漲2次，因此補貼案在立法院遭到很大阻力。
卓榮泰報告特別以日本及法國也大加補貼為例，說明世界各國都在補貼電價。卓指出，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性的現象，許多國家一方面調漲電價反映成本，另一方面也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔、減緩能源價格導致的通貨膨脹。例如，2022年至2024年間，日本補貼約新台幣5500億元，法國則補貼了約新台幣7000億元。因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為調整電價的重要配套作法。
以同為亞洲國家、鄰近台灣的日本為例，日本人口1億2450萬人，政府補貼5500億元，平均每位國民（日本人）補貼電力公司約4千4百元；若113年補貼台電的1000億追加預算通過，則平均每位國民（台灣人）補貼電力公司6千5百元，這還不算111年、113年兩年共計2500億元已給台電的現金增資。
立委張啟楷指出，111年12月增資1500億元、2023年2月疫後特別預算500億元，113年2月增資1000億，共計國庫已給台電3000億元，現在又來要1000億元的追加預算，明（114年）總預算還要再給1000億元；電價也照漲，111年到113年已4次調漲電價，漲幅分別為8.4％、11％、11％、12％，質疑行政院「漲價循環停不了，有何立場要撥補？」
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