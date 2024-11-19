快訊

陳鑒做詐騙集團！余天揭「女婿驚人家世背景」 心疼孫子們無人照顧

嚇！大學生用聊天機器人Gemini做功課被回「Please die」 Google回應了

聽說台灣很落後！英國母女不信 來台大讚一事：每天都被驚豔

聽新聞
0:00 / 0:00

銀彈補貼電力公司這麼多錢！台灣即將超越日本？！

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院113年追加1000億元預算補貼台電，能獲立院通過？圖／本報系資料照片
行政院113年追加1000億元預算補貼台電，能獲立院通過？圖／本報系資料照片

行政院今日赴立院進行113年度追加預算報告並備詢，追加預算項目就是補貼台電1000億元一案，卓榮泰舉例2022年至2024年日本政府補貼5500億元，以減輕用戶負擔，因應燃料漲勢下，世界各國都將財政，補助視為調整電價的重要配套作法。日本政府給的補貼平均下來每位日本人負擔4千4百元，若今年補貼1000億元給台電的追加預算通過，等於每位國人補貼台電逾6千5百元，超越日本。

113年1000億元補貼台電的追加預算，是前行政院長陳建仁 5月2日行政院會拍板定案，但因為電價不僅連續3年調漲，且今年還調漲2次，因此補貼案在立法院遭到很大阻力。

卓榮泰報告特別以日本及法國也大加補貼為例，說明世界各國都在補貼電價。卓指出，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性的現象，許多國家一方面調漲電價反映成本，另一方面也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔、減緩能源價格導致的通貨膨脹。例如，2022年至2024年間，日本補貼約新台幣5500億元，法國則補貼了約新台幣7000億元。因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為調整電價的重要配套作法。

以同為亞洲國家、鄰近台灣的日本為例，日本人口1億2450萬人，政府補貼5500億元，平均每位國民（日本人）補貼電力公司約4千4百元；若113年補貼台電的1000億追加預算通過，則平均每位國民（台灣人）補貼電力公司6千5百元，這還不算111年、113年兩年共計2500億元已給台電的現金增資。

立委張啟楷指出，111年12月增資1500億元、2023年2月疫後特別預算500億元，113年2月增資1000億，共計國庫已給台電3000億元，現在又來要1000億元的追加預算，明（114年）總預算還要再給1000億元；電價也照漲，111年到113年已4次調漲電價，漲幅分別為8.4％、11％、11％、12％，質疑行政院「漲價循環停不了，有何立場要撥補？」

立委張啟楷指出，111年到113年已4次調漲電價，質疑行政院「漲價循環停不了，有何立場要撥補？」資料來源／立委張啟楷辦公室
立委張啟楷指出，111年到113年已4次調漲電價，質疑行政院「漲價循環停不了，有何立場要撥補？」資料來源／立委張啟楷辦公室

日本 電價

延伸閱讀

國營中鋼運通聘陸船員引國安疑慮 卓榮泰允檢討

增一氣、拆一煤跳票？卓榮泰：是一個氣「換」一個煤

考試委員拜會民眾黨 張啓楷盼早交問卷

NCC運作恐停擺 卓榮泰：正緊鑼密鼓籌措新的人選

相關新聞

銀彈補貼電力公司這麼多錢！台灣即將超越日本？！

行政院今日赴立院進行113年度追加預算報告並備詢，追加預算項目就是補貼台電1000億元一案，卓榮泰舉例2022年至202...

追加千億預算補貼 卓揆：台電至今已吸收3,519億元成本

行政院長卓榮泰19日赴立法院說明「113年度中央政府總預算追加預算案」，他指出，由台電配合政策之下，讓我國在過去幾年整體...

製造業無薪假 趨緩

勞動部昨（18）日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有288家、5,491人實施無薪假，較上期減少17家、272人。主...

首席經濟學家看明年景氣：川普勝選 高債務、強美元印象「蛇影杯弓」

國泰世華銀行19日舉行《2025全球投資趨勢論壇》，對於降息循環啟動後，債市布局究竟是「送分題」還是「陷阱題」？國泰世華...

菲律賓買電非異想天開 但「這三因素」聚足才有可行性

經濟部長郭智輝在印太戰略智庫論壇拋出在菲律賓設電廠、再送回台灣的構想，他宣稱「這絕不是異想天開，是世界潮流」。

流通商戰／社區型百貨今年業績爆發 能威脅一線百貨？

台灣百貨零售受到出國潮、高基期影響等因素影響，今年經營上普遍辛苦，但社區型百貨諸如位於新北新莊的宏匯廣場、新店的裕隆城，北桃園的台茂購物中心、南桃園的大江購物中心等卻異軍突起，成長幅度相對較高，相較於一線百貨的持平表現，儼然有零售大黑馬之姿，似乎對一線百貨構成威脅。但真會成為主流？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。