快訊

陳鑒做詐騙集團！余天揭「女婿驚人家世背景」 心疼孫子們無人照顧

嚇！大學生用聊天機器人Gemini做功課被回「Please die」 Google回應了

聽說台灣很落後！英國母女不信 來台大讚一事：每天都被驚豔

全球最大售後車門把手製造商虎山 19日通過證交所上市審議

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
虎山董事長陳映志表示，虎山擁有逾半世紀深厚的研發技術和管理經驗，專注於全球汽車售後服務零件市場，產品包含車門把手、車用鏡頭等，對於今年營運表現很有信心。黃淑惠攝
虎山董事長陳映志表示，虎山擁有逾半世紀深厚的研發技術和管理經驗，專注於全球汽車售後服務零件市場，產品包含車門把手、車用鏡頭等，對於今年營運表現很有信心。黃淑惠攝

全球最大售後（AM）車門把手製造商汽車零組件新兵虎山（7736）19日通過證交所上市審議委員會初次申請股票上市案，靜待證交所董事會核議後，虎山開始啟動上市之路，19日盤中股價一度來到124.5元，漲幅最高達5%。

受惠於北美STATE FARM開放採用非原廠件的商機釋出後，北美市場需求持續增溫，虎山主要銷售以AM市場為主，並且訂出虎山123中長期目標「CAPA唯㇐、AM2.0、解決三高問題」，搶攻車用電子需求商機，再加上已是全球最大的車門把手製造商，長期業績成長看俏。

再加上虎山近年更與美國合格汽車零件協會CAPA（Certified Automotive Parts Association）共同制定CAPA702 車用鏡頭及CAPA703超聲波雷達認證標準和規範，投資上千萬成立全球唯㇐認證通過CAPA702/CAPA703車用零件認證實驗室，切入車用ADAS零件市場，目標成為全球最大的AM車用鏡頭及雷達供應商，並積極布局國內外專利，持續領先同業。

虎山業績一直相當穩健，該公司主要業務為車門把手、車用鏡頭及雷達等之研發、製造與銷售，內銷占比16.05％、外銷83.95％；2021年至2023年稅前淨利分別為4.17億元、4.74億元及3.74億元，每股盈餘5.59元、5.61元及4.34元；今年前三季稅前盈餘4.22億元，每股盈餘4.94元。

證交所 鏡頭

延伸閱讀

台南虎山實小為2小六生辦畢業畫展 給機會勇敢做夢

證交所普惠金融 成果豐

存股族定期定期買進第一名 台積電出線

證交所：定期定額投資著眼長期 分散風險

相關新聞

銀彈補貼電力公司這麼多錢！台灣即將超越日本？！

行政院今日赴立院進行113年度追加預算報告並備詢，追加預算項目就是補貼台電1000億元一案，卓榮泰舉例2022年至202...

追加千億預算補貼 卓揆：台電至今已吸收3,519億元成本

行政院長卓榮泰19日赴立法院說明「113年度中央政府總預算追加預算案」，他指出，由台電配合政策之下，讓我國在過去幾年整體...

製造業無薪假 趨緩

勞動部昨（18）日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有288家、5,491人實施無薪假，較上期減少17家、272人。主...

首席經濟學家看明年景氣：川普勝選 高債務、強美元印象「蛇影杯弓」

國泰世華銀行19日舉行《2025全球投資趨勢論壇》，對於降息循環啟動後，債市布局究竟是「送分題」還是「陷阱題」？國泰世華...

菲律賓買電非異想天開 但「這三因素」聚足才有可行性

經濟部長郭智輝在印太戰略智庫論壇拋出在菲律賓設電廠、再送回台灣的構想，他宣稱「這絕不是異想天開，是世界潮流」。

流通商戰／社區型百貨今年業績爆發 能威脅一線百貨？

台灣百貨零售受到出國潮、高基期影響等因素影響，今年經營上普遍辛苦，但社區型百貨諸如位於新北新莊的宏匯廣場、新店的裕隆城，北桃園的台茂購物中心、南桃園的大江購物中心等卻異軍突起，成長幅度相對較高，相較於一線百貨的持平表現，儼然有零售大黑馬之姿，似乎對一線百貨構成威脅。但真會成為主流？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。