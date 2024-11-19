全球最大售後車門把手製造商虎山 19日通過證交所上市審議

全球最大售後（AM）車門把手製造商汽車零組件新兵虎山（7736）19日通過證交所上市審議委員會初次申請股票上市案，靜待證交所董事會核議後，虎山開始啟動上市之路，19日盤中股價一度來到124.5元，漲幅最高達5%。

受惠於北美STATE FARM開放採用非原廠件的商機釋出後，北美市場需求持續增溫，虎山主要銷售以AM市場為主，並且訂出虎山123中長期目標「CAPA唯㇐、AM2.0、解決三高問題」，搶攻車用電子需求商機，再加上已是全球最大的車門把手製造商，長期業績成長看俏。

再加上虎山近年更與美國合格汽車零件協會CAPA（Certified Automotive Parts Association）共同制定CAPA702 車用鏡頭及CAPA703超聲波雷達認證標準和規範，投資上千萬成立全球唯㇐認證通過CAPA702/CAPA703車用零件認證實驗室，切入車用ADAS零件市場，目標成為全球最大的AM車用鏡頭及雷達供應商，並積極布局國內外專利，持續領先同業。

虎山業績一直相當穩健，該公司主要業務為車門把手、車用鏡頭及雷達等之研發、製造與銷售，內銷占比16.05％、外銷83.95％；2021年至2023年稅前淨利分別為4.17億元、4.74億元及3.74億元，每股盈餘5.59元、5.61元及4.34元；今年前三季稅前盈餘4.22億元，每股盈餘4.94元。