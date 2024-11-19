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首席經濟學家看明年景氣：川普勝選 高債務、強美元印象「蛇影杯弓」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。 國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。 國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行19日舉行《2025全球投資趨勢論壇》，對於降息循環啟動後，債市布局究竟是「送分題」還是「陷阱題」？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，政策的不確定性恐導致市場情緒波動，易使投資人「蛇影杯弓」，對降息幅度的預期也將反覆調整，債券價格隨之震盪不斷。

林啟超認為，明、後年降息幅度將受兩大因素影響。首先，需留意川普政府的「關稅」政策對產業的衝擊；其次，「移民」政策可能引發勞動力缺口，進一步推高通膨風險。降息之路顛簸未明，殖利率偏高震盪之際，反而是不錯的布債時機，尤其目前美國長天期公債殖利率仍較過去20年的均值高出1.5%，對重視穩定現金流的投資人而言，還是具「六、七分甜」的吸引力。

國泰世華銀行今天舉行的《2025全球投資趨勢論壇》邀請到貝萊德（BlackRock）全球固定收益投資長，同時領導環球資產配置投資團隊的Rick Rieder、貝萊德智庫全球首席投資策略師Wei Li（李薇），以及林啟超共同與會。論壇上，專家直指美國經濟成長的韌性，與臺灣企業盈餘仍具穩定成長潛力，將為股市基本面帶來支撐；而固定收益資產憑藉穩定現金流優勢，可望吸引全球資金目光。

隨著川普確定重返白宮，「川普交易」迅速成為市場熱議焦點。針對川普新任期是否將使美國財政赤字增加，進而推高美債殖利率？林啟超指出，美國債務長期增加的趨勢從未改變，但與美國長天期公債殖利率走勢並無明顯關聯。他強調，從供需角度來看，全球主權基金、外匯存底及法人機構等大規模資金，對固定收益資產的需求依然旺盛，美債供不應求的情況短期內難以逆轉。長遠來看，美聯準會（Fed）的貨幣政策仍是主導美債殖利率走勢的關鍵因素。

林啟超補充指出，歐美等國際主要央行紛紛轉向寬鬆的貨幣政策，加上中國持續擴大財政支出刺激經濟，全球資金充沛，市場流動性無虞。在此背景之下，AI需求持續暢旺，消費性電子產品有望漸從谷底回溫。預估未來兩年（2025年-2026年），全球企業盈餘仍有一定成長，為股市基本面提供支撐。然而，也需留意股市乖離程度偏高，以及川普聲量繞樑市場，偶將干擾市場表現。

整體而言，疫後經濟呈現K型復甦格局，服務業與製造業輪動回升，有效減緩對整體經濟的衝擊，硬著陸風險已顯著降低。在科技業持續帶動下，美、臺股明年皆有望持續受惠。然而，美國作為全球最大消費市場，若高利率環境續行，將使借貸成本居高不下，可能進一步侵蝕美國消費者購買力道，進而影響全球終端需求的復甦動能。此外，中國大舉救市措施能否有效提振內需仍有待觀察。同時，新一輪關稅戰風險已逐步升高，全球供應鏈重組趨勢日益明顯，這不僅帶來新的投資機會，也可能引發更大的市場波動。

國泰世華 美國經濟

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