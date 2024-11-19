追加千億預算補貼 卓揆：台電至今已吸收3,519億元成本

行政院長卓榮泰19日赴立法院說明「113年度中央政府總預算追加預算案」，他指出，由台電配合政策之下，讓我國在過去幾年整體經濟穩定，然近年燃料成本上漲，台電為穩定物價，並照顧民生及弱勢，台電公司依據電價審議會決議緩漲電價並採取細緻化的分類調整，但仍無法補足台電虧損，因此行政院決議編列追加預算案歲出1,000億元，財源規劃為「債務之舉借」1,000億元，但此部分將優先運用2023年度歲計賸餘加以支應。

卓榮泰指出，2022年俄烏戰爭爆發，導致國際燃料價格大幅上漲，引發全球性的通貨膨脹，世界各國無不面臨燃料價格上漲以致衝擊民生經濟的挑戰。我國為維持物價穩定、減緩經濟民生所受之衝擊，採取緩漲電價的政策。有賴於此，我國的通膨狀況較世界各國相對和緩，也就是說，2022年至今，我國採取緩漲電價，由台電配合政策下，對整體經濟及民生有相當程度的貢獻。

卓榮泰說，由於俄烏戰爭影響燃料價格是全球性的現象，許多國家一方面調漲電價反映成本，另一方面也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔、減緩能源價格導致的通貨膨脹。例如，2022年至2024年間，日本補貼約5,500億元，法國則補貼了約7,000億元。因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為調整電價的重要配套作法。確保電業永續經營及穩定供電為穩定物價，並照顧民生及弱勢，台電公司依據電價審議會之歷次決議，緩漲電價並採取細緻化的分類調整。

至於台電共吸收多少，卓榮泰說，2022年至今，住宅及小商家民生用電共吸收2,609億元（未扣除112年疫後特別預算500億元補助民生用電）、衰退產業部分吸收697億元、社會弱勢部分吸收213億元，因電價未能即時反映成本，以致台電公司產生虧損。然而，許多國家的電業都有巨額虧損情況，例如，2022年，韓國國營電業虧損約新台幣 7,500億元，法國國營電業也虧損新台幣5,700億元，而韓國國營電業自2021年持續虧損至2023年，累計虧損接近新台幣1兆元。可見，台電公司為了配合政府政策緩漲電價、抑制通膨，而導致虧損，並非我國獨有。

此外，卓榮泰也提到，台電公司也必須兼顧電業永續經營及供電穩定。截至今年9月底，台電累積虧損達4,097億元，因此，政府於2023年疫後特別預算編列500億元補助民生用電。另外，為了加速推動電力建設、提升電網韌性，政府也累計增資台電公司2,500億元。但是，增資是用於更新設備、提升電網韌性，無法彌補虧損。

因此，在衡酌財政狀況後，卓榮泰說，行政院規劃辦理2024年度中央政府總預算追加預算案1,000億元，必須持續補貼台電公司2022年至2024

年吸收住宅、小商店等民生用電成本，財源規劃為「債務之舉借」1,000億元，但此部分將優先運用2023年度歲計賸餘加以支應。