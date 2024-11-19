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俄烏戰況升級嚇到市場！美股道瓊早盤跌逾300點 台積輝達逆勢揚

追加預算撥補台電1000億 卓榮泰：穩定物價照顧民生

中央社／ 台北19日電

113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司新台幣1000億元，在上午送達立法院的書面報告中，行政院卓榮泰指出，主要是補助台電因國際燃料成本上漲，為穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收用電成本所需經費。

為有效緩減國際燃料成本提高，造成台電公司的經營困難，行政院會5月2日通過行政院主計總處所編「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計補助台電公司1000億元，以協助台電永續經營，持續穩定供電，確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向的穩定發展，預算案送立法院審議。

立法院今天邀請卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

行政院今天上午送達立法院的書面報告指出，2022年俄烏戰爭爆發，導致國際燃料價格大幅上漲，引發全球性的通貨膨脹，世界各國無不面臨燃料價格上漲以致衝擊民生經濟的挑戰。

卓榮泰指出，由於俄烏戰爭影響燃料價格是全球性的現象，許多國家一方面調漲電價反映成本，另一方面也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔、減緩能源價格導致的通貨膨漲，例如2022年至2024年間，日本補貼約新台幣5500億元，法國補貼約新台幣7000億元，因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為調整電價的政要配套作法。

他表示，為維持物價穩定、減緩經濟民生所受的衝擊，採取緩漲電價的政策；2022年至今，由台電配合政策下，對整體經濟及民生有相當程度的貢獻。

卓榮泰表示，2022年至今，台電持續吸收國際燃料價格大漲與國內電價緩漲之間的價差，累計住家及小商家民生用電吸收2609億元、衰退產業部分吸收697億元、社會弱勢部分吸收213億元，因電價未能即時反映成本，以致台電公司產生虧損。

關於本次追加預算案編列挹注台電所需經費，卓榮泰表示，追加預算案歲出共編列1000億元，財源規劃為「債務之舉借」1000億元，但此部分將優先運用112年度歲計賸餘加以支應。歲出主要編列內容是經濟部補助台電公司因國際燃料成本上漲，為穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收用電成本所需經費。

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