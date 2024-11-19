中國大陸需求疲弱 預期供應增加而壓抑油價
街口投信表示，布蘭特原油價格上周下跌近4%，由於中國大陸因工廠產能放緩及煉油廠利用率下降，10月原油加工量年減4.6%，投資人對中國大陸經濟展望持保守態度。不過，10月假期使消費零售額增長 4.8%，較9月的3.2%有所加快，創下2 月以來的最快增速，消費增加抵消部分工業產出的需求下降。美國方面，10月零售額增幅高於預期，顯示第4季經濟強勁開局，投資人對聯準會降息預期的降溫，帶動美元走強進一步壓抑油價。
地緣政治方面，美國下任總統川普上周五宣布成立國家能源委員會以推動美國能源主導地位，預期將減少監管以促進能源生產，支持美國原油產量成長。此外，EIA最新報告預期今年美國石油產量將達1,323萬桶/日，創下歷史新高。雖然明年原油供應過剩問題構成油價壓力因子，然而地緣政治對於油價漲跌亦有顯著關聯，川普任命對伊朗與中國大陸持強硬立場的盧比奧為國務卿，市場預期可能強化制裁執行，進一步影響全球石油供應與地緣政治風險，並可能支撐油價。
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