蕭副總統：政府投入綠色金融3.0 帶動產業減碳

副總統蕭美琴今天出席「第40屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會」歡迎晚宴，她說，政府積極投入綠色金融行動方案3.0，希望能帶動產業減碳、推動永續經濟活動認定指引，與國際夥伴跨領域合作，深化永續發展。

總統府晚間發布新聞稿表示，蕭副總統出席「第40屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會」歡迎晚宴，亞洲銀行家協會會長暨中信金副董事長吳一揆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會理事長董瑞斌等人出席這項活動。

副總統致詞歡迎來自亞洲各地和全球的銀行家，她並感謝在場的台灣銀行家積極建立區域連結與商業關係，促進國家繁榮發展。

蕭副總統指出，今年主題是「邁向永續的未來」，特別聚焦在「科技驅動銀行轉型」、「共創永續目標」、「重新聚焦客戶和社會」等層面。永續發展和以人為本也是政府致力推動和激勵的核心價值，台灣與全球的私部門夥伴共同合作，努力整合永續發展的議題。

她表示，政府整合金融資源、支持淨零轉型，以共同應對全球氣候挑戰，也積極投入綠色金融行動方案3.0，希望能帶動產業減碳、推動永續經濟活動認定指引、建立ESG（環境保護、社會責任及公司治理）資料平台、強化永續金融專業，並與國際夥伴跨領域合作，激勵並影響金融業和企業，從而深化共同推動的永續發展目標。

副總統感謝在場的台灣金融機構和銀行家與政府合作，共同應對當前社會的一項重大挑戰「跨國詐騙」，她說，這需要公私部門充分合作，也涉及一定程度的國際合作，來捍衛和保護社會資產，以及以規則為基礎的金融體系。

副總統期盼，藉由這次的跨國、跨界、跨域的會議研討，在全球金融格局快速演變時刻，激發更多創新及不同的發想，許多挑戰需要共同克服，而共同目標就是確保亞洲的經濟，共享繁榮。