盼建構安全、韌性的民主供應鏈 賴總統出席投資歐盟論壇

賴清德總統18日下午出席「2024投資歐盟論壇開幕典禮」時表示，面對威權主義擴張威脅，臺灣與歐盟除了要一起打造更強健的「民主保護傘」，更要共同建構更安全、更有韌性的「民主供應鏈」。期盼推動與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），加強雙邊經濟韌性和安全，確保全球供應鏈的穩定運作。並共同繼續努力讓臺歐關係不斷提升，讓每一個時刻都是臺歐盟關係最好的時刻。

賴總統以英文致詞，內容為：

今天很榮幸跟各位一起見證「投資歐盟論壇」邁入第5年的里程碑。這個重要的平台是臺灣與歐盟合作前景的觀測站，不僅促進臺灣對歐洲投資的大幅成長，更讓歐盟連續多年成為臺灣最大外資來源。我要特別感謝歐洲經貿辦事處、外交部、經濟部，以及所有協辦單位的共同努力。相信今天的論壇活動將持續創造臺歐盟豐碩的合作成果。

臺灣與歐盟共享民主自由的價值，也是彼此不可或缺的戰略夥伴。當前，面對威權主義擴張的威脅，臺灣與歐盟除了要一起打造更強健的「民主保護傘」，更要共同建構更安全、更有韌性的「民主供應鏈」。

臺灣將在既有的堅實基礎上，擴大與歐盟的合作。像是臺灣近年推出的「強化歐洲鏈結計畫」、「中東歐融資基金」以及「半導體合作計畫」等重要政策，都跟「投資歐盟論壇」的目標相輔相成，讓臺歐盟在高科技及綠能等領域，深化夥伴關係。

去年，臺灣在歐盟新增了22項投資案件，總投資金額超過49億美元，相較於2022年，成長高達750%。許多臺灣知名企業都積極布局歐洲市場。我們也期待有更多的歐洲企業，選擇投資臺灣，共同發揮臺歐產業的優勢。

展望未來，臺灣希望以創新方式，推動與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」，為深化雙邊互惠關係，奠定制度化基礎。我們看到，歐盟在去年發布了「歐洲經濟安全戰略」，今年也進一步提出5項經濟安全具體措施，其中特別指出，歐盟將在「最大可能範圍內」與國際夥伴合作，強化經濟安全利益。

在這個政策方向下，臺歐盟的合作至關重要。我相信透過簽署EPA，臺灣和歐盟可以在半導體、AI、數位、環境、綠色能源等領域，展開合作，不僅能夠加強雙邊的經濟韌性和安全，更能確保全球供應鏈的穩定運作。我們有共同的任務，要為臺歐雙方企業提供有利投資的環境。我們也有共同的目標，要促進世界的民主、和平與繁榮。

藉這個機會，我要特別感謝歐盟及歐洲各國，以具體行動守護臺海的航行自由，也感謝歐盟對外事務部在中國今年5月和10月發動軍演時，都發表聲明關切，重申支持臺海和平穩定的堅定立場。正如同歐盟積極參與印太區域事務，臺灣身為守護民主價值的一員，也會持續貢獻己力，包括向烏克蘭提供人道援助，與歐洲國家攜手合作，共創繁榮發展。

最後，再次感謝歐洲經貿辦事處的邀請，我們繼續努力，讓臺歐關係不斷提升，讓每一個時刻都是臺歐盟關係最好的時刻，祝福論壇圓滿成功，謝謝大家。