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製造業無薪假趨緩？勞部：留校察看

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照
勞動部。圖／聯合報系資料照

勞動部18日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有288家、5,491人實施無薪假，較上期減少17家、272人。主要減少在製造業，其中一家塑膠製品業者減100多人。不過，勞動部認為，這期製造業減少人數不夠顯著，製造業無薪假是否趨緩，仍待觀察。

目前製造業有156家、4,302人實施無薪假，占全體無薪假人數的78%，較上期減少14家、291人。其中，金屬機電業仍是重災區，現有2,810人實施無薪假，較上期減少104人；資訊電子業現有695人實施無薪假，較上期增加64人；化學工業及民生工業則分別有291人、506人實施無薪假，較上期分別減少164人、87人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次變動較大的仍然是在製造業，化學工業中，有一家製塑膠製品減100多人較為顯著，主因是訂單回穩了。至於金屬機電業停止實施無薪假，以及資訊電子業增加無薪假，皆為小型業者。

對製造業來說，訂單回穩為是否實施無薪假的的主因。外界也擔憂，美國總統大選後，全球局勢變動，加上全球景氣復甦不如預期，製造業無薪假情勢恐難緩和。

王金蓉表示，以這期來看，製造業無薪假家數、人數減少都不夠多，未來仍須觀察。

無薪假 製造業

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