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風險市場回溫 非投資級債淨流入擴大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。（資料來源：美銀、EPFR）
債券基金資金流向。（資料來源：美銀、EPFR）

美國聯準會降息步調可能放緩，債市近期全面承壓。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至11月13日，投資級債淨流入放緩至3.9億美元、非投資等級債淨流入擴大至16.2億美元，新興市場債淨流出金額收斂至11.4億美元。

安聯投信表示，聯準會主席鮑爾表示，近期美國經濟表現相當好，提供聯準會在降息方面謹慎行事的空間，在接近所謂的中性利率水平時，聯準會可能放慢降息步伐 ，加上投資級債發行帶來壓力，使美國10年期公債殖利率回升至4.4%關卡之上，債市承壓，非投資級債與新興債相對抗跌。

面對近期債市表現，安聯投信表示﹑主要是受到聯準會官員重申對聯準會需要降息幅度的不確定性，加上美國大選選後行情逐漸消退，風險債市場在選後反彈無法延續。整理來看，債市波動回落、但新興貨幣仍顯相對疲軟；不過隨著風險信心回歸，股票及非投資級債淨流入擴大。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，聯準會啟動降息循環，經濟正面因子包含穩定的消費力道、政府支出、企業生產力上升、資本支出增加、AI 長期趨勢等。負面因子則為經濟略為轉弱，勞動市場轉弱、製造業疲弱、地緣政治風險、消費信心偏弱等。

展望後市，謝佳伶表示，雖整體市場波動加大，對風險性資產仍舊正面，因降息循環啟動、經濟仍舊擴張等因素支持，若遇市場回檔，提供更佳的進場機會，關注企業獲利成長力道是否修正。就非投資等級債而言，平均殖利率約為7-8%，下檔保護優於股票。企業整體再融資風險低，發債公司也持續致力於降低債務比重，因此整體信用體質仍佳。評估2024、2025年違約率可望維持相對低點，利差可望維持相對低點。

美國聯準會 降息

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