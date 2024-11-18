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美大選題材吸睛 美股基金淨流入再擴大且續居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。（資料來源：EPFR）
股票型基金資金流向。（資料來源：EPFR）

隨著美國大選塵埃落定、題材快速發酵，拉動市場大漲，近日選後行情逐步退去，全球股市拉回整理。回顧全球股票型基金資金流向，至11月13日，美股基金淨流入擴大至557.81億美元、持續居冠，其他股市則均呈現淨流出。

安聯投信表示，美股在經歷一波上漲後，出現拉回整理，市場對明(2025)年元月上任後川普關稅等政策感到擔憂，聯準會主席暗示可能會放慢降息步伐，都壓抑市場樂觀情緒；國際股市多拉回整理，中國大陸雖宣布擴大地方政府化債方案，但欠缺消費刺激等具體措施，美元仍偏強勢，壓抑新興市場股市。

經濟數據方面，美國10月消費者物價指數（CPI）年升2.6%，核心CPI年增3.3%，符合市場預期。10月生產者物價指數（PPI）年增2.4%，則略高於預期。美國近一周首次申領失業救濟人數降至5月來最低，顯示就業需求仍旺盛；日本第3季GDP年增0.9%，連兩季正增長，其中，個人消費增長0.9%，也是連兩季成長。

政策方面，聯準會主席鮑爾表示，近期美國經濟表現相當好，提供聯準會在降息方面謹慎行事的空間。在接近所謂的中性利率水平時，可能會放慢降息步調；美國共和黨保住在眾議院微弱多數席位，隨著參眾兩院的控制權均由共和黨掌控，預期川普在推動立法等方面受制約空間將更為有限。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國大選結果揭曉，川普重返白宮，共和黨完全執政，市場持續反應美國優先政策（MAGA）及放鬆管制政策，預估未來川普政府將提供更有利於商業發展的環境，預料美國國內與週期性產業將相對受惠，而川普威脅提高關稅將是談判策略的一環，或使大幅依賴海外供應鏈（特別是中國大陸）的企業相對承壓。

莊凱倫表示，趨勢上仍看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI等基礎建設等長期需求；其次，許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，看好雲端解決方案服務商等新應用；另預期生成式AI持續幫助企業數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業等多產業的AI運用發展。

莊凱倫建議投資人可藉由多重資產配置，以股票部位直接參與企業成長爆發契機，搭配可轉債，降低下檔震盪，減低短線產業或景氣周期引發上下波動；強化收益方面，納入財務結構優質及業務模式穩定，並能提供具吸引力收益機會的公司債，兼顧參與AI創新周期的成長及收益機會。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，隨著本益比來到相對高位，獲利成長實績與預期變化成為主導盤勢主力。包括：美國大選共和黨候選人川普當選、新政府團隊未來政策方向、第3季財報表現、NVIDIA（輝達）GB200開始小量出貨等都成為牽動近期行情的主要力道

安聯投信台股團隊表示，近期部分市場情緒隨著川普未來政策與團隊消息而起伏；面對川普當選後再提關稅壁壘，從物價角度來看仍需留意後續影響；但若以時序來看，川普當選消息對市場影響已在浮現，隨著消息反覆被消化，推估1月20日川普就職時，雜音有望逐步鈍化。但在此之前，預期影響仍在。

布局上，安聯投信表示仍建議鎖定未來三至六個月營運正向類股或主題，應有助降低不確定因素影響；可以企業獲利正向展望為基礎，對未來三個月的台股給予正面預期，看待台股後市，維持上升箱型走勢看法也不變，接下來，市場多空還是要看市場對AI個股的態度，利多不漲或利空不跌，都需留意。技術面，價漲量增走勢因川普當選而改變，需留意季線支撐。

川普 消費者物價指數 美國大選

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