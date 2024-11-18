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Uber Eats談收購曝「將積極溝通」 不成功也維持現狀營運

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
兩大外送平台Uber Eats收購台灣foodpanda案，15日正式立案。Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，18日是Uber Eats在台灣八年，重申持續深耕台灣市場的承諾。圖／Uber Eats提供
兩大外送平台Uber Eats收購台灣foodpanda案，15日正式立案。Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，18日是Uber Eats在台灣八年，重申持續深耕台灣市場的承諾。圖／Uber Eats提供

兩大外送平台Uber Eats收購台灣foodpanda案，15日正式立案。Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，18日是Uber Eats在台灣八年，重申持續深耕台灣市場的承諾。她表示，按照程序，公平會將進行30天審查，必要時可能再延長60天，希望有機會與公平會和各界交流，促進併購案盡快過關。

她表示，希望盡最大努力，讓商家、平台、外送員達成三贏。不過被問到如果併購案不成功，李佳穎也表示，即使不成功仍會依照現狀、繼續在地的各項服務，不會改變。

在合併案討論過程，外送員相關權益單位喊出薪酬保障以及費用結構透明，李佳穎表示，相關議題先前已經持續和勞動部交流，釋出善意，希望未來有所突破。

近期物價喊漲，外送運費議題也受關注，日前foodpanda台灣表示確定今年不會漲價，李佳穎今年並未回應明年運費是否漲價的議題，表示正在討論，明年才會定案。

Uber 併購 李佳穎

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