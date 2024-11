全福眼科新藥BRM 411獲邀國際青光眼研究協會年會發表

全福生技(6885)18日宣布,本月13日至16日於柬埔寨暹粒舉行之國際青光眼研究協會的年會(Glaucoma Research Society, GRS),全福顧問、三軍總醫院主任呂大文受邀發表演說,主題為「改善小樑網調控房水外流功能之現有藥理機制及展望」(Current and future methods to pharmacologically alter trabecular outflow)。

全福生技指出,呂大文全福新藥BRM411之作用機轉來解釋現有以rho激酶抑制劑(Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase inhibitor, ROCKi)為作用機轉的青光眼藥物中,BRM411具有領先其他同類藥物之優勢,除能有效降低眼壓,又能顯著減少紅眼副作用(hyperemia rate)。這場演講獲得與會學者醫生的迴響及贊同,其中也不乏先前參與過Rhopressa臨床試驗的醫生表示希望有機會能參與BRM411未來的發展計劃。

國際青光眼研究協會GRS提供了一個論壇來討論和促進引人注目的或創新性的研究,以預防全世界與青光眼相關的殘疾。呂大文本次受邀之機緣,起因於今年5月美國視覺與眼科研究協會(Association for Research in Vision and Ophthalmology,ARVO)中發表BRM411於馬來西亞進行的2a期臨床試驗數據,因此獲得GRS的青睞與邀請,於其兩年一次的年會中,分享此類藥物在青光眼治療中的展望。

呂大文表示,GRS為青光眼治療領域最具威望的協會,會員為遴選制,全球目前僅有69個現行會員,皆為青光眼領域中頗負盛名之意見領袖(key opinion leaders, KOLs),其年會亦是邀請制,無法自由報名,因而能被邀請至其年會中演講是難得的殊榮。

全福生技技術長林鄭文也表示,全福BRM411主要是針對現有藥物之不足而進行開發,有機會為其同機轉藥物中第二個在歐美上市的產品,但因其能針對紅眼的副作用進行改善,在現有的眾多青光眼藥物中,具有不容小覷的競爭優勢。林鄭文說明,BRM411的2a期臨床試驗數據中,顯示在28天內一天點藥一次能有效降低4.7±1.6毫米汞柱(mmHg)的眼壓,在同樣條件下相較於使用美國上市藥物Rhopressa,其紅眼副作用減少了約一半的機率。

林鄭文也提及與青光眼領域KOLs的提問對談中,表示現有的青光眼藥物在治療病人上仍有需要改善的空間,若BRM411能證明其有不亞於現有藥物的降眼壓效果,且能顯著降低副作用,將會是青光眼病人的一大福音。

全福生技董事長林羣及總經理徐文祺都表示,自今年7月林鄭文及其團隊加入全福以來,成為公司眼科產品開發團隊增加有力的生力軍,而從信力/碩德透過資產購買取得二項原由工研院開發授權之眼滴劑新藥產品BRM411與BRM412,將在全福專業團隊通力合作之下進行後續2b期臨床試驗,以期能加快其開發進度,不但為病人提供高品質、可負擔的治療選擇,也為公司創造更高的價值。

根據研調機構Precedence Research資料顯示,2023年全球青光眼市場規模約61.1億美元,複合年均成長率為3.29%,預估2033年市場規模將達到84.5億美元。