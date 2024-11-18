川普重返白宮通膨恐再起？鄭貞茂：有可能但機率不高

川普將於明年1月重返白宮，外界憂心其政策恐導致通膨再起。台新投信董事長鄭貞茂認為，川普上任之後，面對油價下跌、強勢美元兩大情境下，通膨升溫「有可能但機率不高」。

北威集團今天舉行「川普2.0國際政經新局勢」論壇，關注川普勝選之後，對全球政經局勢的可能影響。

川普競選期間提出許多政見，曾揚言未來將全面開徵關稅，對所有進口商品加徵10%至20%關稅，對從中國進口的商品加徵60%關稅，還主張要驅逐非法移民。市場普遍認為，這些做法將引發通膨復燃的危機。

與會的鄭貞茂對此表示，市場對於通膨的擔憂，主要來自於川普大幅拉高關稅，以及對美國財政赤字的疑慮，認為將推動通膨。

鄭貞茂從3大面向分析，認為通膨問題不如外界想像的嚴重。首先，川普不重視氣候變遷，偏好傳統能源產業，將讓美國再度開採石油。這也是近期川普民調領先、勝選之後，即便有中東戰爭因素干擾，油價還是下跌，甚至有分析師認為，明年油價可能跌至每桶50美元，「油價下降，通膨力量會消失」。

其次，美元坐穩強勢格局之下，即便美國對進口商品課關稅，有助於抵銷部分美國消費者壓力，加上只要美國經濟穩健，國民所得增加，購買力還是不錯，也有助於減緩物價上漲的影響。

第三，現在美國財政赤字的壓力遠高於川普的第一任期，即便共和黨贏得參眾兩院多數，但還是有些人屬於建制派，不見得支持擴大財政赤字的做法，因此川普要繼續擴大財政赤字有一定難度。

鄭貞茂指出，川普主張減稅，但同時成立政府效率部，大砍多餘支出、人力，這也是減少政府開銷、縮減赤字的做法。

即便川普宣稱驅逐百萬非法移民，鄭貞茂認為，要達成此目標，不只要動用大量執法能量，還會提升工資成本，就算會做，做到什麼程度才是關鍵，因此移民政策推升通膨的論述，結果有待檢驗。

金融市場層面，鄭貞茂提到，川普是生意人，將股市表現視為政績，市場也對此有所期待。儘管近期美股已經漲至相對高檔，川普上任後，仍應會有促進股市的做法或言論。

另外，鄭貞茂強調，川普的內閣人事版圖中，財政部長受到各界高度矚目，因為財政部長攸關關稅、美國債務管理、聯準會主席是否換人等議題，如今人選還未出爐，當答案浮上檯面，可以預期，金融市場一定會有所反應。