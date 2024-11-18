川普重返白宮 中信金吳一揆看好：金融業會更加活潑

美國新任總統川普即將在明年入主白宮，川普的再次上任，對金融業來說是不小的挑戰。中信金（2891）副董事長、亞洲銀行家協會（ABA）會長吳一揆認為，川普上任對金融業的挑戰是持續的，主要是從一、全球產業鏈開始斷鏈之後；二、全球地緣政治的影響，已不再侷限在美中之間。

吳一揆進一步說，金融業的挑戰尤其是在產業鏈開始斷鏈之後，從全球化變成一個國家自行能夠建立很多重要的供應鏈；第二，全球地緣政治的影響，不止是美國和中國大陸之間，甚至今年很多國家都換了新的領袖，新的領袖都會有不同的意見。

他提到，川普是即將開始總統第二任期，很多分析報告說，川普第二任會做得比第一任更好，因為比較知道如何掌握、會很認真地執行競選承諾和政策，其中一些就是對於在金融業上來講，可能會放寬一些監理，這看起來是一個好消息；他也表示，有朋友在美國現在開始覺得整個金融業都能夠在市場上更活潑，氣氛上更好。

不過對於ABA來講，整體的金融挑戰上是持續性的，尤其是網路安全或是生成式AI這些事情已經造成了某程度的影響，當許多東西真假難辨的時候，對金融業來講，要如何能對於網路安全、生成式AI可能會造成的影響等，會使銀行業的徵信流程、作業流程都可能要更加緊跟上科技的腳步。

針對永續金融的因應之道，吳一揆也提到，綠色金融對金融業來講，能做的事情都是間接的，也就是投資、減少放款，對於重污染、重排碳企業減少投資，或是減少煤礦等的產業放款，但光是這樣還不夠，「我們看到在有些貸款上，對於有些科技業，如果減少排碳的話利率會降低、增加排碳利率增高，所以利率是根據排碳量計算，也是希望能給所有的企業更多鼓勵。」

他表示，但這仍然是間接的，最近中信法金在總經理楊銘祥帶領下，成立一個工作小組，是直接協助客人，進入公司告訴他們在生產的過程中、或是在其他的出口過程中，如何真正的去減少排碳，甚至不管在工廠的機器的改善，或是對於出口整體的流程上，能夠有多少減碳的行為，這些都是金融業藉著由間接走向直接，金融業可以直接在的幫助所有的企業能夠做減碳的工作。

另外，中國信託在風電廠上，在整體的金融業上不管是放款或投資金額也非常大，這也是另一個從直接的投資或放款上能夠對於未來的綠色能源的產生來減少整體的排碳。

此外， ABA榮譽會長 Peter B. Favila也說，目前各個區域事實上都是非常重視永續金融，在菲律賓主管機關有成立一個特別小組，在這一次的研討會當中，事實上也有場次討論永續金融的議題，這個議題是ABA會員非常關心，不論是金融業相關的流程，都是有運用ESG的標準，先會檢視ESG的標準才進行決策。

ABA副會長Mostafa Beheshti Rouy指出，川普上任可能對很多國家來說，將帶來難題，主要是因為有川普擔任總統的經驗，但是身為銀行家，我們勢必要凌駕在政治之上，永續跟綠色金融部分，以伊朗銀行來說，事實上也有數位化的作法，在他所認識的銀行中有450萬個客戶，但是很多客戶都是會在沒有分行的區域，所以也必須思考如何達到普惠金融。