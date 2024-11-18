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全球信賴企業榜單首次納入台灣 中華電信入榜

中央社／ 台北18日電
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供

國際媒體Newsweek新聞週刊日前公布「2024年全球最值得信賴企業」，今年首次將台灣納入調查，中華電信宣布入榜並指出，是台灣唯一入榜的電信業者，且在全球11家入榜電信運營商中名列前茅。

國際媒體Newsweek新聞週刊日前公布「2024年全球最值得信賴企業」（World’s Most TrustworthyCompanies 2024）評選結果，中華電信今天發布訊息指出，於全球近6000家受評企業中脫穎而出，登上全球排行榜單。

Newsweek為美國前3大新聞週刊之一，透過受訪者調查及市場分析，針對客戶信任、投資者信任、員工信任3大指標面向綜合評比，受評企業及受訪者範圍涵蓋全球20個國家、23個產業、近6000家企業，最終評選出全球最值得信賴的1000家企業，今年首次將台灣納入調查。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信獲國際級的肯定，「信任」是所有關係的根本，也是企業永續營運的基石，才能在快速變遷的環境中穩定前行。

中華電信表示，目前是全台唯一能夠提供涵蓋陸、海、星、空360度綿密網路的電信業者，面對AI與雲端運算技術發展趨勢，產業對高速且低能耗的傳輸需求持續提升，日前與日本NTT合作啟動全球首例國際IOWN全光網路。

中華電信

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