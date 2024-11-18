玩轉學校舉辦年度最大永續教育年會 超過350位老師齊聚

獲Ｂ型企業認證之創新教育團隊玩轉學校，於 16至17日 舉辦永續教師教育年會，共聚超過 350 位教師、18 間企業 以及非營利組織到場。此次教育年會串連企業及非營利組織，針對聯合國永續發展目標各項SDGs，並結合SDG4 優質教育核心信念，進行不同內容的遊戲設計與規劃，遊戲內容包含原民歧視、媒體識讀、網路霸凌、網路安全及循環經濟主題之議題遊戲，提供來自全台超過 15 縣市之教師教案及教學方法，將永續教育真正落實進校園。

永續教師生態圈是玩轉學校的影響力商業模式（Impact Business Model），九年來探索出一條對企業、老師、學生三方都贏的模組，解決三方的困境。此次年會能順利舉辦，有賴合作單位至善社會福利基金會、榮民榮眷基金會、星展基金會、網擎資訊軟體股份有限公司、淨毒五郎、juliart覺亞 共 6 間企業以及NGO共同策劃與合作，挖掘出各議題之現況與困境，支持全台老師於班上帶領課程與後續支持行動，激起孩童關心永續議題與社會。

星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處負責人蘇怡文表示：「提升心理韌性、建構心理健康，並促進社會多元共融，一直是星展關注的議題。透過與『玩轉學校』攜手開發網路霸凌議題遊戲，希望能帶領大家從遊戲中認識網路霸凌議題，同時思考如何創造更加平等美好的世界。」

今年甫獲國家磐石獎的網擎資訊執行長廖長健表示：「兩年來透過與玩轉學校的合作以及各項CSR計畫地開展，共同為提升學童在網路時代的資安教育盡一份心力，也讓我們順利獲得磐石獎肯定，展望未來，Openfind 歡迎更多關注資訊安全議題的教師能共同推廣此套遊戲，希冀藉由網拍幫事件簿遊戲，協助學童建立正確的資安觀念。」

榮獲B型企業認證的台灣居家清潔用品品牌 - 淨毒五郎創辦人暨執行長鄭伊伶表示：「淨毒五郎創立時從清潔劑的原料著手，堅持環保、安全、有效；接著將超過 80% 的產品瓶器更新為再生塑料製成；同時推出無包裝裸購方案，並拓展至全台將近 30 個實體據點。這是由一個起點延伸至線與面的過程，我認為每位學童都是一個寶貴的起點，若能藉由遊戲方式埋下 ESG 種子，未來，大家就會更有能力在消費時做出對世界更友善的選擇，這也是我們積極響應玩轉學校的初心，期盼透過教育引領社會更加關注永續議題。」

國內第一家達成「PAS 2060 組織碳中和的髮品 B 型企業 juliArt 覺亞策略執行長游宜臻表示：「覺亞於2023年相較2022年基準年達成減碳48%的亮點成果（範疇一、二排放量），母公司更甫獲得國家永續發展獎，對於落實Reduce（減碳減廢)、Recycle（循環利用)及 Reuse（物盡其用)「3R」理念不遺餘力，本次與玩轉學校合作，期待以遊戲在孩子心中種下友善環境及循環經濟的種子，讓每一個人都可以是帶動正向循環的一份力量。」

致力榮民榮眷服務照顧，及全民國防教育推廣的榮民榮眷基金會文創行銷組專員盧祥富表示：「每位榮民都曾經是保家衛國第一線的軍人，推動社會大眾對軍人的理解與重視，是基金會長期努力的目標。今年與玩轉學校合作推出的《守護范特希》遊戲，期盼讓大家跳脫刻板印象，透過不同立場的角色，練習媒體識讀的能力，進而瞭解持續主動關心與討論，也是守護家園的一種方式！」

玩轉學校共同創辦人林哲宇表示：「創造友善包容、對生命有觸動的溫暖世代，是玩轉學校對台灣的承諾。」 將一顆顆善良幼苗透過教師的手，慢慢的變成一座森林，並結成一顆又一顆的甜美果實。果實代表永續的本質：善良，只要讓這片森林生生不息，善良果實能成為持續收成，打造友善包容，對生命有觸動的溫暖世代。