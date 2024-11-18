原物料跌價 豐興鋼筋、廢鋼連2週下跌

由於中國大陸刺激方案無亮點，加上原物料下跌，豐興今天公布最新牌價，鋼筋、國內廢鋼連續2週下跌，每公噸分別下跌新台幣200元、300元，型鋼歷經多週平盤後，本週每公噸下跌400元。

豐興本週鋼筋每公噸新台幣1.84萬元，國內廢鋼每公噸9000元，型鋼下跌為每公噸2.48萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週每公噸持平為325美元，美國貨櫃廢鋼本週報價下跌為每公噸315美元；澳洲鐵礦砂由每公噸102.95美元，下跌至每公噸97.15美元。