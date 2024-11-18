快訊

12強賽中華隊太勵志！插管病人醒後第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎？

從珠海撞人到無錫殺人：中國社會安全感崩盤？

台股跌196點收22,546點、力守季線 台積電收1,025元

原物料跌價 豐興鋼筋、廢鋼連2週下跌

中央社／ 台北18日電

由於中國大陸刺激方案無亮點，加上原物料下跌，豐興今天公布最新牌價，鋼筋、國內廢鋼連續2週下跌，每公噸分別下跌新台幣200元、300元，型鋼歷經多週平盤後，本週每公噸下跌400元。

豐興本週鋼筋每公噸新台幣1.84萬元，國內廢鋼每公噸9000元，型鋼下跌為每公噸2.48萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週每公噸持平為325美元，美國貨櫃廢鋼本週報價下跌為每公噸315美元；澳洲鐵礦砂由每公噸102.95美元，下跌至每公噸97.15美元。

延伸閱讀

美現任元首訪亞馬遜雨林首例 拜登：綠能趨勢不可逆

Audi RS6 Avant GT美國登場 限量85輛要搶要快！

拜登點頭了！首度批准烏克蘭使用長程飛彈 攻打俄羅斯境內目標

豐興鋼筋 今可望開平盤

相關新聞

央行7波信用管制措施 房地產業者：嗅到大陸打房味

中央銀行針對房地產，連續推出7波選擇性信用管制措施，台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄上午說，打房的力度太大，已經...

租賃業成打炒房破口？ 財長：行庫加強查核資金流向

立委今天關切租賃融資公司恐成打炒房破口，財政部長莊翠雲表示，8家公股銀貸給融資租賃業授信餘額約新台幣1100億元，若租賃...

導入5％綠電、改用天然氣鍋爐 ／新北首家綠色庇護工場亮相

因應聯合國2030永續發展願景，新北市勞工局與心路基金會輔導新北2家庇護工場轉型，成為首家綠色庇護工場。勞工局長陳瑞嘉說...

立委憂央行加大房市管制釀斷頭 財長：槓桿過度才會

央行9月祭出第7波選擇性信用管制，堪稱史上最嚴管制措施，立委今天關切是否恐釀斷頭潮；財政部長莊翠雲表示，央行管制措施是端...

無薪假減272人 單一塑膠製品業減逾百人

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施單位288家、5491人，較上期減少17家、272人。主要減少仍在製造業，...

中小企業雙軸轉型 郭智輝盼綠色金融扮關鍵角色

經濟部長郭智輝表示，台灣產業以中小企業為主，面對淨零和數位轉型，金融業的支持扮演關鍵角色；他期盼金融業透過創新的產品和服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。