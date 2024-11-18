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立委憂央行加大房市管制釀斷頭 財長：槓桿過度才會

中央社／ 台北18日電
財政部長莊翠雲上午前往立法院財委會備詢，有立委問及新青安是否是現在房價居高不下的元凶，財政部長莊翠雲（圖）在答詢時表示，房價上漲的因素很多元，包含原物料上漲、工資增加、公共建設到位、以及預期心理。聯合報系記者陳正興／攝影
財政部長莊翠雲上午前往立法院財委會備詢，有立委問及新青安是否是現在房價居高不下的元凶，財政部長莊翠雲（圖）在答詢時表示，房價上漲的因素很多元，包含原物料上漲、工資增加、公共建設到位、以及預期心理。聯合報系記者陳正興／攝影

央行9月祭出第7波選擇性信用管制，堪稱史上最嚴管制措施，立委今天關切是否恐釀斷頭潮；財政部長莊翠雲表示，央行管制措施是端視市場整體情況而推出，且為避免殃及無辜，也設有例外性的規定。至於是否會發生斷頭，應該是購屋者「槓桿有點過度了」。

立法院財委會今天審查114年度中央政府總預算案有關財政部賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬歲出預算部分暨融資財源調度，莊翠雲率相關局處首長列席備詢。

國民黨立委林德福質詢時關切新青安房貸政策、台灣房價上漲，以及央行新一波選擇性信用管制措施加大控管力道，是否恐釀斷頭潮等議題。

莊翠雲表示，新青安方案的推出，讓沒有房屋的民眾有機會成家，是立意良善的政策。至於房價的變動或上漲，其實背後牽涉諸多因素，比如原物料上漲、工資走揚，以及市場對房價、公共建設到位的預期心理等。

莊翠雲指出，新青安推出後，財政部也已進一步調整精進，包含新增限貸一次規定，同時，公股行庫會加強貸前審核、貸後管理。莊翠雲強調，房子是用來居住的，而不是拿來作為炒作的工具，行庫也會針對出租或人頭戶加強檢核。

莊翠雲進一步表示，央行管制措施是端視市場整體情況而推出，且為避免殃及無辜，也設有例外性的規定。至於是否會發生斷頭，應該是購屋者「槓桿有點過度了」，才會產生此情形。

談及公股銀房貸業務，莊翠雲指出，依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，公股銀行必須遵守此規定，內部也會自行設定更嚴格的警戒線。

莊翠雲提到，公股銀也會依照行政院指示，針對民眾自住首購及契約中的貸款優先辦理，並自主調整及管控貸款結構，避免過度集中。

央行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的「青年安心成家貸款」，自112年8月1日起放寬各項條件，外界稱為新青安。目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼利率2碼（0.5個百分點）到115年7月31日止；另最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。

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