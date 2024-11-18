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央行7波信用管制措施 房地產業者：嗅到大陸打房味

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄說，希望政府不要有第8波打房。記者黃寅/攝影
台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄說，希望政府不要有第8波打房。記者黃寅/攝影

中央銀行針對房地產，連續推出7波選擇性信用管制措施，台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄上午說，打房的力度太大，已經對房地產市場造成傷害，呼籲政府不要再推出第8波。

林正雄上午代表台中市不動產開發商業同業公會跟東海大學簽署合作備忘錄，他在會後接受記者採訪時做以上表示。

雖然正屬於政府打房的階段，但是台中市不動產開發商業同業公會仍然和東海大學合作，成立「不動產經營管理組」的EMBA專班，進一步為房地產產業培養高階的經營管理人才。

林正雄說，這些傷害展現在交易變得冷清，而且買賣雙方的糾紛變多了，對房地產產業根本是硬著路，而不是軟著陸。內政部甚至還要建築商用20年消化貸款差額，建築商又如何能扮演金融業的角色？

他說，中國大陸因為太過嚴厲的打房措施，重創房地產產業，現在要救都救不起來，台灣現在已經也有這樣的味道了，希望政府不要再推出第8波的信用管制。

林正雄也認為，川普當選美國總統之後，房地產的建材似乎還有漲價的趨勢，因此通貨膨脹仍然蠢蠢欲動，趁著現在買房可以議價的階段，想要買房的民眾應該可以在這個時候下手。

東海大學上午成立EMBA「不動產經營管理組」專班。記者黃寅/攝影
東海大學上午成立EMBA「不動產經營管理組」專班。記者黃寅/攝影

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