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無薪假減272人 單一塑膠製品業減逾百人

中央社／ 台北18日電
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計。示意圖／AI生成
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計。示意圖／AI生成

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施單位288家、5491人，較上期減少17家、272人。主要減少仍在製造業，其中以化學工業有1家製塑膠製品業者減100多人較為顯著。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計288家，實施人數5491人；與1日公布的實施家數計305家，實施人數5763人相比，這次家數減少17家，人數減少272人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，這次變動較大的仍然是在製造業，共減291人，但大多是小型事業單位的變動，其中金屬機電工業減104人、化學工業減164人、民生工業減87人、資訊電子工業增64人。

王金蓉說明，業者表示停止減班休息的原因主要還是由於訂單回穩，這次僅化學工業有1家製塑膠製品減100多人較為顯著，其他各事業單位大多都是數十人的增減。

另外，在內需型產業部分，王金蓉表示，基本上變化不大，如住宿及餐飲業增1人、批發及零售減7人。

王金蓉強調，業者反映是否實施減班休息的主因仍與訂單是否回穩相關；雖然美國剛完成總統大選，若真的有所影響，會是較大範圍的產業衝擊，目前統計尚未呈現這樣的情況，仍然是個別事業單位的變動為主。

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