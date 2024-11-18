快訊

第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

從政8年回金融主場 農村囝仔曾銘宗要帶富邦金衝向亞洲

大巨蛋啟用一周年頻漏水「原因找到了」 遠雄：至少已花4000萬修繕

中小企業雙軸轉型 郭智輝盼綠色金融扮關鍵角色

中央社／ 台北18日電
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照

經濟部長郭智輝表示，台灣產業以中小企業為主，面對淨零和數位轉型，金融業的支持扮演關鍵角色；他期盼金融業透過創新的產品和服務，積極推動綠色金融和永續投資，支持企業投入綠色技術和再生能源等領域。

郭智輝今天受邀出席第40屆亞洲銀行家協會會員大會暨研討會致詞表示，隨著氣候變遷造成的衝擊日益增加，政府和企業展開永續行動已刻不容緩，企業必須確保營運兼顧商業利益和環境保護，以實踐ESG永續經濟發展。

隨著AI科技快速發展，郭智輝表示，台灣具有資通訊和半導體產業優勢，政府也全力推動產業AI化，永續和數位的雙軸轉型將是國家發展和企業競爭力的2大重要關鍵。

郭智輝表示，總統賴清德上任後提出綠色成長和2050淨零轉型的政策目標，積極推動產業綠色轉型，期盼透過綠色金融、科技和新創等方式，打造淨零永續的綠生活。

他指出，台灣以中小企業為主，面臨氣候變遷所帶來的風險，以及導入AI等數位轉型等挑戰，金融業的支持扮演關鍵角色，經濟部積極促進銀行業和中小企業，鼓勵銀行在綠色金融和永續投資發揮更積極作用，支持致力於減少碳排放的企業；金融業可以透過創新金融的產品和服務，支持企業投資綠色技術和再生能源等領域。

經濟部今年推動深度節能，郭智輝表示，透過公私方式，結合金融業力量，協助企業導入能源技術服務，同時協助ESCO業者取得銀行和保險業者的投融資，投入淨零減碳，未來金融業在產業轉型的角色會越來越重要，期許金融業共同參與國家產業轉型，加速技術創新。

此外，媒體會前詢問台積電明年蓋廠進度，以及台積電美國廠傳出12月不舉辦完工典禮是否與川普有關，郭智輝僅回應，「台積電（的事）請問台積電」。

延伸閱讀

遭爆沒依法辭崇越職務、漏報持股 經長郭智輝親回應

郭智輝重申關注新科技能源 水費漲價嗎？有新說法

郭智輝辭崇越策略長卻延遲重訊、持股未申讓 黃國昌：遇大官就轉彎

走了呂政璋 又傳高嘉瑜 許宇甄：賴清德用人唯「清」

相關新聞

中小企業雙軸轉型 郭智輝盼綠色金融扮關鍵角色

經濟部長郭智輝表示，台灣產業以中小企業為主，面對淨零和數位轉型，金融業的支持扮演關鍵角色；他期盼金融業透過創新的產品和服...

財經人物／從政8年重回金融主場 農村囝仔曾銘宗 要帶富邦金衝向亞洲

今年6月，曾銘宗以富邦金控副董事長身分，首次代董事長蔡明興主持股東會。在鏡頭聚焦下侃侃而談，「我們看好全球經濟漸入佳境，富邦金控對可能的參股、併購機會都會考量評估，伺機擴大富邦金控版圖，朝亞洲一流金融機構目標邁進！」

陸施壓CPTPP暫緩我方加入 林信義：台鏈角色...不可或缺

2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」（AELM）16日落幕，台灣領袖代表、總統府資政林信義表示，各國多關注地緣政治、供應...

最低工資、勞保費率明年上調 企業負擔「雙漲」牽動物價

明年起最低工資將調升至28,590元、勞保普通事故費率調升0.5個百分點，估有60.9萬家企業將面臨「雙漲」局面，推估明...

加油要快 中油：明起汽、柴油各漲0.2元、0.3元

台灣中油宣布，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6...

川普重返白宮 中油擬買更多美國原油背後有多重盤算

美國大選結果變天，川普重返白宮，川普的能源政見勢必將改變全球目前全力發展低碳能源的共識，傳統能源產業似乎將迎來生機。據了解，台灣很有可能增加對美國能源的採購，背後的盤算不只是著眼於縮減逐年膨脹的台美貿易順差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。