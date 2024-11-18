陸施壓CPTPP暫緩我方加入 林信義：台鏈角色...不可或缺

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
林信義。 記者黃仲明／攝影
林信義。 記者黃仲明／攝影

2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」（AELM）16日落幕，台灣領袖代表、總統府資政林信義表示，各國多關注地緣政治、供應鏈韌性及AI科技治理等議題，對於外媒報導中國大陸施壓暫緩批准台灣加入CPTPP，林信義回應：重要的是台灣實力，讓大家覺得應讓台灣參與國際組織。

至於與各國領袖互動，林信義表示，他向美國總統拜登表示，感謝美國長期對台灣的支持，並邀請拜登在適當時間到訪台灣，獲得拜登十分親切、正面的回應；至於與大陸國家主席習近平互動，林信義則說，與每個經濟體代表都是自然互動。

林信義曾三度參與APEC會議，分別為2000年汶萊及2001年上海代表我國參加APEC部長級年會（AMM），以及2005年在南韓釜山舉行時擔任領袖代表，今年是第四次，他於16日在秘魯利馬召開國際記者會。

媒體問林信義，自2000年首次參與APEC至今，感受到台灣對全球影響力改變為何？林信義表示，20年來全球經濟形勢改變，過去追求經濟繁榮，現在則重視經濟安全。2000年時他曾提出「在地國際化」，強調有在地特色的國際化才會長久；但現在的在地化，則是指分散、備援。

林信義指出，20年來，台灣已扮演世界上不可或缺、穩定供應鏈的重要角色，特別是在高科技及半導體方面，台灣占比很高，因此大家重視台灣的程度也跟20年前是不一樣的。

APEC 拜登 美國

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