最低工資、勞保費率 明年起雙漲

政府自明年起調升最低工資至二萬八五九○元、勞保普通事故費率調升○點五個百分點，約六十點九萬家企業將面臨「雙漲」局面，推估明年起雇主新增人事成本將高達三七八億元。因此有二五七萬勞工受惠於薪資調升，但也有千萬勞工勞保費率調升。

中央大學經濟系教授吳大任表示，雇主人事成本增加，對物價影響在所難免，餐飲及住宿相關服務業首當其衝。他說，服務業及營建業，因大量聘用臨時工、工讀生及最低工資員工，可預期餐飲、住宿等民生相關的物價會有上漲壓力；至於製造業多為出口產業，對國內物價影響較小。

過去以來，餐飲等業者多以電價調漲為由，調升外食價格；因此，經濟部在十月十六日起漲電價，特地凍漲食品加工、大小餐廳、攤販、外燴及團膳承包業等的電價。外界認為，電價雖凍漲，但最低工資及勞保費率調升，雇主人事成本增加，仍會推升餐飲物價。

行政院已公告明年起最低工資將調升至月薪二萬八五九○元、時薪調升至一九○元，連續第九年調升最低工資。雇主因而新增法定成本，包括勞保、就保、健保和新制勞退提繳，以及勞工每月薪資調升，總計增加二五三點五二億元人事成本。

明年勞保普通事故費率也將調升○點五個百分點至百分之十一點五（加計百分之一就業保險，合計費率百分之十二點五），預估六十點九萬家企業或雇主明年新增逾一二四點七億元法定成本；此外，逾一○三六點九萬名勞工保費負擔也會增加。

吳大任說，近年來政府連續調升最低工資，實際上不一定會帶動薪資調升，某些餐飲業營運不佳，對雇主來說，最低工資因有法令保障不得不漲，但可能會減少其他員工總薪資，例如減少年終獎金。簡言之，雇主為維持總人事成本不增加，甚至可能減少部分員工薪資。