快訊

12強賽／前進東京！中華隊晉級四強 寫32年未見紀錄

12強賽／林立開轟5安猛打、撈哥代打轟 中華隊轟下四強門票

12強賽／大巨蛋也幫集氣！日本險勝古巴前進複賽 中華隊即將跟上

聽新聞
0:00 / 0:00

雙漲！明年最低工資、勞保費率調升 雇主人事成本將大增378億

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

賴政府自明(2025)年起最低工資將調升至28,590元、勞保普通事故費率調升0.5個百分點，估計有60.9萬家企業將面臨「雙漲」局面，推估明年起雇主新增人事成本將高達378億元。因此，有257萬勞工受惠於薪資調升，但也有千萬勞工勞保費率調升。

中央大學經濟系教授吳大任表示，雇主人事成本增加，對物價影響在所難免，餐飲及住宿相關服務業首當其衝。他指出，服務業及營建業，因大量聘用臨時工、工讀生及最低工資員工，可預期餐飲、住宿等民生相關的物價，會有上漲壓力。至於製造業多為出口產業，對國內物價影響較小。

過去以來，餐飲等業者多以電價調漲為由，一波接一波調升外食價格；因此，經濟部在這波10月16日起漲電價，特地凍漲食品加工、大小餐廳、攤販、外燴及團膳承包業等之電價。外界認為，電價雖凍漲，但最低工資及勞保費率調升，雇主人事成本增加，仍會推升餐飲物價。

行政院已正公告，2025年起最低工資將由目前月薪27,470元調升至28,590元，調幅4.08%，時薪調升至190元，調幅3.8%，這是連續第九年調升最低工資。

勞動部預計，這次最低工資調升，合計220.38萬名本國月薪及時薪勞工及36.8萬名移工受惠。雇主因此而新增法定成本，包括勞保、就保、健保、以及新制勞退提繳，以及勞工每月薪資調升，總計新增253.52億元人事成本。

明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點，預計調升至11.5%（加計1%就業保險，合計費率為12.5%）。因勞保費率調升，預估60.9萬家企業或雇主明年全年新增逾124.7億元法定成本；此外，逾1,036.9萬名勞工保費負擔也會增加。

勞保費率分擔，因勞、雇、政三方負擔比為2:7:1，雇主負擔增加最多。以2024年6月勞保平均投保薪資為35,202元、工業及服務業受僱員工人數843.3萬人計算，雇主每月平均要為每名勞工多繳約123元保費，全年新增逾124.7億元保費，雇主新增負擔，不可謂不輕。

吳大任指出，近年來政府連續調升最低工資，但實際上不一定會帶動員工薪資調升，甚至，若某些餐飲業營運不佳，對雇主來說，最低工資因有法令保障不得不漲，但就有可能會減少其他員工總薪資，例如，減少年終獎金。簡言之，雇主為維持總人事成本不增加，是有可能減少部分員工薪資。

保費 勞保

延伸閱讀

降薪的風颳向大陸橫店！臨演時薪僅55元 一杯奶茶都買不起

產險今年簽單保費拚新高

臨演經紀人拒低廉工資退出拍攝投訴 嘉縣府查處結果曝…

石崇良曝補充保費3項調整 各費率獨立、與一般保費脫鉤

相關新聞

雙漲！明年最低工資、勞保費率調升 雇主人事成本將大增378億

賴政府自明(2025)年起最低工資將調升至28,590元、勞保普通事故費率調升0.5個百分點，估計有60.9萬家企業將面...

加油要快 中油：明起汽、柴油各漲0.2元、0.3元

台灣中油宣布，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6...

彭啟明：COP29啟動三大能源倡議 籲全球支持

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP29）議程邁入第7天，環境部開設戰情中心持續掌握最新進展。環境部長彭啓明...

網傳「勞工60歲強制退休與勞保年金領取需年滿75歲」？勞動部澄清：假訊息

網上影片謠傳何佩珊部長發表「勞工60歲強制退休與勞保年金領取時間需年滿75歲」，勞動部鄭重強調，這是錯誤訊息，也請勞工朋...

川普重返白宮 中油擬買更多美國原油背後有多重盤算

美國大選結果變天，川普重返白宮，川普的能源政見勢必將改變全球目前全力發展低碳能源的共識，傳統能源產業似乎將迎來生機。據了解，台灣很有可能增加對美國能源的採購，背後的盤算不只是著眼於縮減逐年膨脹的台美貿易順差...

本周台股／美選後台股不敢慶祝 尋求下檔支撐就看輝達

美國總統大選被視為股市不確定因素，選後不確定因素消除，台股卻是不漲反跌。目前加權股價指數回檔至2萬2742點，周指數大跌811點，跌幅3.44％，日均量4067億元。分析師表示，美大選後美股有漲，但資金集中非電族群，青睞金融股及傳統能源股，而非與台股連動性強的科技股，才會出現台股走勢沒跟上美股利多的現象。本周就看輝達財報的表現，在財報揭曉前，分析師解析輝達的上游供應商及下游客戶的真實動向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。