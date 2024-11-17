雙漲！明年最低工資、勞保費率調升 雇主人事成本將大增378億

賴政府自明(2025)年起最低工資將調升至28,590元、勞保普通事故費率調升0.5個百分點，估計有60.9萬家企業將面臨「雙漲」局面，推估明年起雇主新增人事成本將高達378億元。因此，有257萬勞工受惠於薪資調升，但也有千萬勞工勞保費率調升。

中央大學經濟系教授吳大任表示，雇主人事成本增加，對物價影響在所難免，餐飲及住宿相關服務業首當其衝。他指出，服務業及營建業，因大量聘用臨時工、工讀生及最低工資員工，可預期餐飲、住宿等民生相關的物價，會有上漲壓力。至於製造業多為出口產業，對國內物價影響較小。

過去以來，餐飲等業者多以電價調漲為由，一波接一波調升外食價格；因此，經濟部在這波10月16日起漲電價，特地凍漲食品加工、大小餐廳、攤販、外燴及團膳承包業等之電價。外界認為，電價雖凍漲，但最低工資及勞保費率調升，雇主人事成本增加，仍會推升餐飲物價。

行政院已正公告，2025年起最低工資將由目前月薪27,470元調升至28,590元，調幅4.08%，時薪調升至190元，調幅3.8%，這是連續第九年調升最低工資。

勞動部預計，這次最低工資調升，合計220.38萬名本國月薪及時薪勞工及36.8萬名移工受惠。雇主因此而新增法定成本，包括勞保、就保、健保、以及新制勞退提繳，以及勞工每月薪資調升，總計新增253.52億元人事成本。

明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點，預計調升至11.5%（加計1%就業保險，合計費率為12.5%）。因勞保費率調升，預估60.9萬家企業或雇主明年全年新增逾124.7億元法定成本；此外，逾1,036.9萬名勞工保費負擔也會增加。

勞保費率分擔，因勞、雇、政三方負擔比為2:7:1，雇主負擔增加最多。以2024年6月勞保平均投保薪資為35,202元、工業及服務業受僱員工人數843.3萬人計算，雇主每月平均要為每名勞工多繳約123元保費，全年新增逾124.7億元保費，雇主新增負擔，不可謂不輕。

吳大任指出，近年來政府連續調升最低工資，但實際上不一定會帶動員工薪資調升，甚至，若某些餐飲業營運不佳，對雇主來說，最低工資因有法令保障不得不漲，但就有可能會減少其他員工總薪資，例如，減少年終獎金。簡言之，雇主為維持總人事成本不增加，是有可能減少部分員工薪資。