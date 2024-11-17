台塑石化：18日起汽柴油 各調漲0.2元、0.3元
台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自18日凌晨1時起，汽、柴油每公升批售價格各調漲0.2元、0.3元，市場零售價由加油站自行決定。
台塑石化指出，18日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95+無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元，超級柴油每公升26.9元。
台塑石化透過新聞稿表示，國際油價先因中國10月經濟數據未如預期而下跌，但隨後受市場預期川普上任後，可能加強對伊朗和委內瑞拉的石油制裁，支撐油價小幅回升。
台塑石化考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調漲汽、柴油價格。
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