快訊

驚！婦人被撞飛倒插在轎車內 拖行百米幸輕傷被稱是天公命

夫妻好好地走在斑馬線 他親睹妻被客運捲入車底死亡

避免鋁箔紙烤焦滲出鋁金屬 科學家建議烹飪2類食物時別使用

中油汽柴油18日起各漲2角、3角 95無鉛每公升30.1元

中央社／ 台北17日電

台灣中油公司今天表示，18日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲新台幣0.2元及0.3元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格為30.1元。

台灣中油指出，調整後參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.1元。

台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌2.32美元，新台幣兌美元匯率貶值0.336元，跌幅為1.69%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1元及1.2元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.8元及0.9元，吸收後95無鉛汽油價格超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.2元及0.3元。

台灣中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.8元及0.9元均由台灣中油吸收，民國113年累計至10月底止，共吸收約235.31億元。

中油公司 國際油價 新台幣

延伸閱讀

如不定時炸彈…住家旁6顆瓦斯球上萬居民不安 議員籲北市府：2028年退場

油價再降！明日起汽、柴油價格各調降0.4元

砸89萬買器材偷中油價值6萬柴油 台中「霹靂油俠」慘賠百萬

台中5男女學南韓電影「霹靂油俠」 鑽破中油管線猛抽2000公升柴油

相關新聞

網傳「勞工60歲強制退休與勞保年金領取需年滿75歲」？勞動部澄清：假訊息

網上影片謠傳何佩珊部長發表「勞工60歲強制退休與勞保年金領取時間需年滿75歲」，勞動部鄭重強調，這是錯誤訊息，也請勞工朋...

加油要快 中油：明起汽、柴油各漲0.2元、0.3元

台灣中油宣布，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6...

排碳大戶家數半導體最多 電力供應業排碳量最高

環境部日前公布去年排碳大戶統計，從行業別來看，半導體製造業最多有132廠；從排碳量來看，以電力供應業1.23億噸居冠。若...

彭啟明：COP29啟動三大能源倡議 籲全球支持

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP29）議程邁入第7天，環境部開設戰情中心持續掌握最新進展。環境部長彭啓明...

前進2024 COP29／簡又新：巴庫5倡議 我應設氣候基金

氣候峰會進入第六天，在中、美、德、法等大國領袖缺席的COP29現場，藍區主會場前聚集了上百人高舉抗議布條靜坐抗議，凸顯全球...

川普重返白宮 中油擬買更多美國原油背後有多重盤算

美國大選結果變天，川普重返白宮，川普的能源政見勢必將改變全球目前全力發展低碳能源的共識，傳統能源產業似乎將迎來生機。據了解，台灣很有可能增加對美國能源的採購，背後的盤算不只是著眼於縮減逐年膨脹的台美貿易順差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。