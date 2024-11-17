網傳「勞工60歲強制退休與勞保年金領取需年滿75歲」？勞動部澄清：假訊息
網上影片謠傳何佩珊部長發表「勞工60歲強制退休與勞保年金領取時間需年滿75歲」，勞動部鄭重強調，這是錯誤訊息，也請勞工朋友切勿相信，不要再轉傳。
勞動部澄清，勞工只要依勞基法年滿65歲退休年齡，可自由選擇要領取勞保年金或勞雇協商延後退休繼續工作；退休制度完全沒有改變，也一定領得到勞保年金；絕對沒有影片所傳「提前強迫60歲退休，勞保年金領取須年滿75歲」情事。
勞動部也呼籲國人冷靜且理性看待網路資訊，避免淪為有心人士操弄工具；勞動部也密切與國安單位合作，積極掌握不實訊息來源，避免混淆國人視聽，造成社會恐慌，請勞工朋友勿相信，勿轉傳。
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