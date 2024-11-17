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前進2024 COP29／環境部：今年大會 未將核能列倡議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

COP29進入第六天，環境部表示，今年大會能源議題主要聚焦在如何落實二○三○再生能源容量三倍化、儲能與韌性電網、氫能等三大倡議，沒有將核能議題列為倡議。

環境部說明，COP29主席巴巴耶夫昨召開高層圓桌會議，正式啟動全球儲能與電網承諾、綠色能源承諾、氫能宣言三大能源倡議，並呼籲締約方和非締約方共同支持。

環境部說明，國際能源總署（IEA）執行董事畢羅在談到這些倡議時表示，隨著世界迅速邁入電力時代，IEA明確指出，為了實現能源和氣候目標，包括將全球再生能源容量提高三倍、並且加強能源安全，各國需要迅速增加儲能，擴大和升級電網。敦促全球政府將儲能與韌性電網，作為優先事項。

再生能源 核能 環境部

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