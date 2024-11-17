前進2024 COP29／簡又新：巴庫5倡議 我應設氣候基金

氣候峰會進入第六天，在中、美、德、法等大國領袖缺席的COP29現場，藍區主會場前聚集了上百人高舉抗議布條靜坐抗議，凸顯全球南方和北方國家在氣候行動議題上的重大歧異。

台灣永續能源研究基金會暨中鼎教育基金會董事長簡又新觀察，「團結」（Solidarity）是COP29的關鍵字之一，因為已開發國家和開發中國家仍存在很大差異，尤其「錢」是最難談的事情，氣候脆弱國家要求碳排大國付錢，但西方國家到現在還沒有鬆口，誰該出錢、如何給錢、花錢方式等很難達到共識。

簡又新表示，儘管COP29被視為「小COP」或「過渡COP」，今年在亞塞拜然巴庫舉行的COP29，有下列值得密切關注的五大巴庫倡議：

首先是氣候金融行動基金，研擬透過化石燃料生產國和公司參與，以增加氣候金流的新方法。CFAF將成立專用於創造收入的投資基金，初期募集金額為十億美元，對發展中的經濟體進行投資，促進氣候行動並推動發展成果。

其次是巴庫氣候金融、投資、貿易倡議，目的在促進氣候政策的社會經濟協同效益，確保公正和環境永續弱勢群體的轉型，包括中小微型企業 （MSME）及經濟困難國家的特殊需求。

第三是巴庫人類發展氣候韌性倡議。由COP29主席國與亞洲開發銀行、聯合國兒童基金會和世衛組織等，宣布十一月十八日訂為人類發展日，並與WHO合作，確保聯盟領導的健康倡議確實嵌入全球氣候變遷議程。

另外，還有巴庫農民氣候倡議及巴庫全球氣候透明平台。

簡又新指出，台灣要接軌國際，需特別注意國際碳權未來發展，如果「巴黎協定」第六條（真通過了，「那絕對是大事！」此外，台灣也可借鏡國際成立氣候基金，善用混合型金融（Blended Finance），不能只靠政府單打獨鬥，混合型金融結合公共資本及民間資金的力量，有助於填補風險缺口，以及推動氣候行動進程。