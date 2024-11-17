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APEC對話／林之晨：談AI、區塊鏈 國際看向台灣

聯合報／ 國際中心／綜合報導

APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表十五日舉行對話，代表台灣業界與會的企業家表示，現在只要談到人工智慧（AI）或區塊鏈，國際目光「都會看向我們」。

ABAC由APEC廿一個經濟體的領袖，各指派三位企業家組成。這次我國三位企業家代表為台灣大哥大總經理林之晨、宏碁董事長暨執行長陳俊聖及廣達電腦技術長張嘉淵，都是科技業出身。

會後，林之晨分享說，過去要是在APEC會議講到Taiwan（台灣），就「像（哈利波特小說和電影的角色）佛地魔」，對岸馬上就去抗議並要求只能用Chinese Taipei（中華台北），但現在「也不太有人抗議」，甚至私下都會介紹他是台灣的代表。

林之晨還說，近年來興起數位轉型議題，特別是談到AI與區塊鏈，大家目光都會看向台灣；ABAC成員皆知，AI科技議題是台灣代表的「守備範圍」。

陳俊聖也表示，科技領域是台灣主場，過去二年來出現生成式AI，智慧醫療及AI醫療均屬應用範圍，而台灣在這項技術上占有一席之地。

ABAC代表們去年就研議推動亞太區域AI框架，今年也討論AI框架治理，但聚焦運用範圍，希望不要因擔心AI，使AI的應用過度受限、甚至退步。在此一議題上由加拿大主導，AI的政府治理明年將作為一項正式議題進行討論，台灣應可做出貢獻。

有關資安韌性議題，陳俊聖說，加拿大代表曾分析各國資安事件和損失，列出台灣每年遭網攻的情況，「才知道我們相當耐打」。

對川普明年一月即將上任，張嘉淵透露，各經濟體代表都在討論如何因應，也很關心供應鏈。但他認為，無論誰當選，美國皆會出現政策波動，這次可借鏡過去經驗，會比以前準備得更好。

加拿大 資安

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