排碳大戶家數半導體最多 電力供應業排碳量最高

環境部日前公布去年排碳大戶統計，從行業別來看，半導體製造業最多有132廠；從排碳量來看，以電力供應業1.23億噸居冠。若以達到碳費徵收門檻（年排2.5萬噸）來看，廠數減少至482廠。

環境部依規定，每年公告特定行業別與全廠（場）碳排放量達每年2.5萬公噸的製造業。據2023年登錄查驗情況，目前有302家公司（553廠）完成作業，合計214.5百萬公噸二氧化碳當量（CO2e），能源間接溫室氣體排放量合計54.6百萬公噸CO2e；從排放源（工廠）來看，2023年列管事業共553廠，其中482廠達到碳費徵收門檻。

從行業分類來看，依規定申報工廠仍以半導體製造業最多，有132廠，與前一年相比增加七廠；其次為光電材料及元件製造業35廠、年減二廠；印刷電路板製造業有31廠、年增一廠；鋼鐵製造業28廠、年增二廠；電力供應業25廠、年減二廠。

2023排碳前五名大戶行業分類 圖／經濟日報提供

合計直接與間接排放量來看，電力供應業碳排約1.23億噸，為各行業之冠；化學原材料製造業碳排為3,662.5萬噸，排名第二；第三為鋼鐵製造業為3,161.5萬噸；第四是半導體製造業為2,131.3萬噸；其他化學製品製造業第五、1,573.8萬噸。

若以碳費徵收門檻作分水嶺，半導體製造業有115廠為碳費徵收對象，排放量為2,103.7萬噸；在前十大碳排量中，台積電（2330）占了七廠、又以台積電15B廠為半導體製造業之最，其他包括台積電15廠、台積電14廠、14B廠、台灣美光記憶體台中一廠、台積電18廠一期、台灣美光一廠、台積電18二期、18三期、以及聯電Fab12A廠等。

在化學原材料製造業中，有71廠符合碳費徵收對象，排放量為3,658.2萬噸；前五大碳排量中，以台塑石化麥寮一廠居冠、來到1,432萬噸，其次依序為台化海豐廠、台塑仁武廠、台灣中油（高雄）、台化麥寮廠。

另外，申報的28廠鋼鐵製造業全數皆為碳費徵收對象；前五大碳排量中，以中鋼（高雄）最多，排放量1,791.5萬噸，其次分別為中龍鋼鐵、豐興鋼鐵、燁聯鋼鐵、東和鋼鐵桃園廠。