去年製造業排碳大戶統計 高雄、雲林居排放前二名

環境部日前公布去年製造業排碳大戶統計，桃園市雖有全台最多排碳大戶共120廠，全台排碳量最多縣市仍為高雄市，雲林縣因為轄內產業特性，雖只有35廠排碳大戶，但排碳量卻為全台第二。

環境部估算2026年將向排碳大戶收取約60億碳費，不少縣市首長都希望一定比例留在地方，積極爭取碳費補助，該如何分配成為環境部未來大難題。

由於不少地方首長都提出應以排碳大戶、排碳量作為分配依據，參考2023年事業溫室氣體排放量登錄查驗情況。從排碳大戶來看，桃園市轄內有120廠，其次為高雄市107廠、台南市64廠、新竹縣54廠、台中市44廠。

排放量來看，高雄市擁有完整重工業聚落，排碳量6,722.6萬噸，為全台之冠，其次依序為化工產業重鎮雲林縣4,728.7萬噸、半導體先進製成聚落台中市4,504.3萬噸、傳產故鄉桃園市2,869.6萬噸、以及保有複合型工業區的新北市1,497.8萬噸。