聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求強勁、傳統旺季效應 外銷訂單熱可望連八紅

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟部將在20日發布10月外銷訂單金額統計。 圖/聯合報系資料照片
經濟部將在20日發布10月外銷訂單金額統計。 圖/聯合報系資料照片

經濟部將在20日發布10月外銷訂單金額統計。經濟部預期，由於AI需求強勁，再加上第4季傳統接單效應，10月外銷訂單接單金額約535億美元至555億美元之間，年增1.2%至5%，將呈連續八個月正成長。

經濟部官員表示，第4季是傳統接單旺季，消費新品備貨潮一定會有，只看力道有多大。目前AI需求明顯成長，但整體終端需求仍未全面回溫，產業復甦步調不均，加上地緣政治及美國總統大選等因素，對10月接單偏向保守。

不過，經濟部官員也提到，整體而言，第4季接單仍可望維持正成長，今年全年外銷訂單將有機會擺脫2023年負成長，由黑翻紅。

近一年外銷訂單金額及成長率 圖／經濟日報提供
近一年外銷訂單金額及成長率 圖／經濟日報提供

此外，外界期待消費電子新品發表能帶動一波備貨潮。對此，經濟部官員表示，現正等待全球終端需求回溫，9月手機接單呈年減，須再觀察10月及11月接單情況。

根據經濟部資料顯示，今年第3季接單金額為1,540.4億美元，年增6.1%；今年前三季累計接單4,289億美元，年增3.7%。接單金額均為歷年同期第三高。

觀察主要接單貨品，9月資訊通信產品接單176億美元，年增7%，主因AI及雲端產業需求不墜，帶動伺服器訂單續強，但手機接單較上年同月減少，抵銷部分增幅。廠商反映，因部分手機新品是提前於8月發表，致基期不一致，後續須觀察10月是否有手機新品備貨潮。

電子產品9月接單190.1億美元，年增10.5%，主因AI、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，帶動IC製造、晶片通路訂單續增；光學器材接單18.8億美元，年增3.3%，主因半導體產能擴增，帶動光學檢測及量測設備接單成長，惟背光模組接單減少，抵銷部分增幅。

分手 半導體

延伸閱讀

沙崙智慧綠能科學城推AR擴增實境導覽 跟著梅花鹿漫遊

國發會核定無自來水地區供水改善計畫 五年投入106億元

郭智輝重申關注新科技能源 水費漲價嗎？有新說法

經濟部估今年電子資訊外商來台採購2,341億美元 年增3%

相關新聞

排碳大戶家數半導體最多 電力供應業排碳量最高

環境部日前公布去年排碳大戶統計，從行業別來看，半導體製造業最多有132廠；從排碳量來看，以電力供應業1.23億噸居冠。若...

AI需求強勁、傳統旺季效應 外銷訂單熱可望連八紅

經濟部將在20日發布10月外銷訂單金額統計。經濟部預期，由於AI需求強勁，再加上第4季傳統接單效應，10月外銷訂單接單金...

前進2024 COP29／簡又新：巴庫5倡議 我應設氣候基金

氣候峰會進入第六天，在中、美、德、法等大國領袖缺席的COP29現場，藍區主會場前聚集了上百人高舉抗議布條靜坐抗議，凸顯全球...

每周一勢／去年零售業營收4.7兆 年增6.2%

據經濟部統計，2023年零售業營業收入為4兆7,298億元，較 2022年增加6.2%，其中汽機車及其零配件、用品零售業...

台灣168／10月外資淨匯入32億美元

金管會公布，10月外資淨匯入32.9億美元，連三月淨匯入，累計前十月淨匯入328.1億美元，以10月底新台幣兌美元收盤價...

去年製造業排碳大戶統計 高雄、雲林居排放前二名

環境部日前公布去年製造業排碳大戶統計，桃園市雖有全台最多排碳大戶共120廠，全台排碳量最多縣市仍為高雄市，雲林縣因為轄內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。