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獨／財經網紅粉專遭下架 詐騙帳號卻沒事？傳是臉書自己搞烏龍
臉書財經名嘴、網紅粉專被下架的竟是一場烏龍風波？！據知情人士透露，臉書已向政府單位說明，是委外團隊進行系統過濾疑似詐騙的粉專頁面時，出現技術錯誤，才釀成烏龍事件。
15日夜間有高達超過30位財經名人、網紅的臉書粉專遭到下架，今日一度傳出是因為詐團發動網軍去檢舉，次數一多自然就被下架，造成很多名人粉專無辜被錯殺。
據了解，臉書已向數發部說明內部調查結果，並強調未來不會再發生反詐騙系統的技術錯誤，會精進流程，並將致力確保未來通報程序的品質，持續與政府部門共同打擊詐騙。
據了解，數發部今年6月讓很多財經名人還有網紅所填寫的白名單表格，這一批白名單的資料已經交給臉書做系統過濾。數發部給的白名單，臉書交給外部團隊代操，結果搞錯了，甚至竟然以為是刑事警察局要求金融業者抵制，然後誤把白名單粉專當黑名單下架，但詐騙的官方帳號反而沒事，令人對這個結果哭笑不得。
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