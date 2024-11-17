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台灣168／10月外資淨匯入32億美元

經濟日報／ 本報訊
10月外資淨匯入32億美元（本報系資料庫）
10月外資淨匯入32億美元（本報系資料庫）

金管會公布，10月外資淨匯入32.9億美元，連三月淨匯入，累計前十月淨匯入328.1億美元，以10月底新台幣兌美元收盤價32.031元換算，總金額達新台幣1兆510億元，首度衝破兆元大關，改寫同期新高。

政府四年要培訓20萬AI人才

國發會表示，為提升台灣在AI方面競爭力，政府已經規劃相關政策，包括斥資120億元在台南建置AI資料中心、預計四年內培訓約20萬名AI人才，也規劃將AI投入防衛領域之中，並期待公私部門合作，強化台灣AI體系。

六大壽險投資綠能437億元

台灣2050要邁向淨零排放，壽險業扮要角，國內六大壽險公司摩拳擦掌，將持續加碼太陽能、離岸風電等再生能源投資；初步估計，六大壽險對再生能源等相關投資超過437億元。

上月出口413億美元 連12紅

上月出口413億美元 連12紅（本報系資料庫）
上月出口413億美元 連12紅（本報系資料庫）

財政部公布10月出口413.0億美元，年增8.4%，寫下整年連紅紀錄；累計1至10月出口金額3,904.2億美元、年增10.0%。統計處表示，主因步入傳統外銷旺季，以及人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求持續暢旺。

台幣 外資

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