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每周一勢／去年零售業營收4.7兆 年增6.2%

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
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據經濟部統計，2023年零售業營業收入為4兆7,298億元，較 2022年增加6.2%，其中汽機車及其零配件、用品零售業年增17.4%，成長幅度居冠，主因汽車供給量能較上年增加，交車率提升，加以業者調漲車價所致。

營運策略 經營網路社群占66.6%最高

據經濟部統計，2024年5月零售業者發展的營運策略以「經營網路社群」占66.6%最高，「提供消費者行動支付的結帳功能」占58.7%次之，「發展會員經濟，鞏固會員消費黏著度」占47.5%居第三。

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近六成業者毛利偏低

據經濟部統計，2024年5月零售業者經營上遭遇的困境，主要為「價格競爭激烈，毛利偏低」占59.4%，其次為「原物料、物流等成本增加」占56.5%，「勞動成本提高」占50.5%居第三。

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